Украинские ПВО на востоке сбили два вертолета и беспилотник оккупантов 2 25.08.2022, 9:53

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Удачная «охота» была проведена в День Независимости Украины.

Украинские военные 24 августа на востоке «приземлили» три воздушные цели. ВСУ сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

«Подразделения и части ПВО на востоке Украины продолжают отмечать День Независимости!»- отметили наши воины.

В течение дня украинские зенитно-ракетные войска уничтожили БПЛА Орлан-10, вертолет Ка-52 и вертолет Ми-8 врага.

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