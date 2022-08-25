Украинские ПВО на востоке сбили два вертолета и беспилотник оккупантов

Украинские ПВО на востоке сбили два вертолета и беспилотник оккупантов2
- 25.08.2022, 9:53
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Удачная «охота» была проведена в День Независимости Украины.
Украинские военные 24 августа на востоке «приземлили» три воздушные цели. ВСУ сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов
Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.
«Подразделения и части ПВО на востоке Украины продолжают отмечать День Независимости!»- отметили наши воины.
В течение дня украинские зенитно-ракетные войска уничтожили БПЛА Орлан-10, вертолет Ка-52 и вертолет Ми-8 врага.