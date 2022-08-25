«Машины взрываются, бежим!»: в каких условиях работают пожарные РФ в Рязанской области

«Машины взрываются, бежим!»: в каких условиях работают пожарные РФ в Рязанской области1
- 25.08.2022, 10:12
- 3,856
Огонь двинулся на северо-запад, в сторону Москвы.
Спасатели, работающие над тушением пожаров в Рязанской области РФ, из-за сильного пламени вынуждены бросать технику и отступать. Кадры их работы публикует Mash. В МЧС подтвердили, что за последние дни пламя спалило несколько единиц спецтехники.
«Машины бросили, взрываются. Бежим!» - кричит пожарный на видео.
Ранее Baza писала, что при тушении пожаров в Рязанской области погиб пожарный. По данным канала,погибший сотрудник МЧС работал в Москве, а в Рязань приехал для помощи коллегам. Однако в МЧС это сообщение опровергли и заявили, что человек, о котором шла речь, найден и жив.
24 августа сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области двинулись на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья.