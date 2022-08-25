Житель приграничья в Островецком районе хотел продать боевую винтовку 25.08.2022, 10:14

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И 200 боевых патронов.

Пограничники заявили, что 23 августа в Островецком районе в 20 километрах от границы с Литвой задержали местного жителя, который якобы пытался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом и приспособлением для бесшумной стрельбы, а также около 200 боевых патронов к нему.

При себе у белоруса якобы обнаружены еще 18 патронов.

При обыске дома у мужчины, как сообщают пограничники, также нашли пневматическую винтовку неустановленного образца с признаками переделки.

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