Житель приграничья в Островецком районе хотел продать боевую винтовку
- 25.08.2022, 10:14
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И 200 боевых патронов.
Пограничники заявили, что 23 августа в Островецком районе в 20 километрах от границы с Литвой задержали местного жителя, который якобы пытался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом и приспособлением для бесшумной стрельбы, а также около 200 боевых патронов к нему.
При себе у белоруса якобы обнаружены еще 18 патронов.
При обыске дома у мужчины, как сообщают пограничники, также нашли пневматическую винтовку неустановленного образца с признаками переделки.