Мэр Риги: Для нас это — символ оккупации 1 25.08.2022, 10:20

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В Латвии демонтировали «Памятник победы».

В Риге начался демонтаж Памятника победы. Все три скульптуры, изображающие солдат Советской Армии, во вторник вечером уже были опрокинуты, сообщает «Радио Свобода».

К вечеру у строительного ограждения в Парке Победы стали собираться люди, часть наблюдала, часть протестовала, некоторые пытались возложить цветы на поле перед ограждением, но полиция это пресекала. С наступлением темноты людей стало больше, они попытались проникнуть к памятнику. Полиция привезла к парку «автозак» и, оттесняя протестующих, применила силу, 14 человек были задержаны, составлены административные протоколы.

Мемориальный комплекс в левобережье Даугавы, официально называющийся «Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» был возведен в 1985 году в Парке Победы. Он получил это название в 1925 году в честь победы в 1919 году над добровольческой Западной армией под командованием полковника Бермондта-Авалова). Сам памятник возвели на народные пожертвования. В конце 1970-х годов и в начале 1980-х каждый член рабочего коллектива мог пожертвовать один рубль из своей зарплаты, люди вспоминали, что сборы под руководством парторга бывали и добровольно-принудительными.

В центре монумента – бетонная 79-метровая стела, увенчанная золочеными пятиконечными звездами, по бокам от нее – бронзовые фигуры солдат и Матери-Родины. Мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью телеканалу «Дождь» сообщил, что ни один элемент памятника не будет сохранен, поскольку руководство Музея оккупации, которое имеет решающий голос в этом вопросе, сказало, что ему в коллекцию не нужна ни одна его часть. Стакис выразил отношение значительной доли латвийского общества к этому монументу и его сносу:

– Этот памятник был официально назван «Памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков». Я думаю, мы должны разобраться, что такое «свобода» или «освободить». Например, США и Великобритания освободили две трети Европы. Они не только прогнали нацистских захватчиков, но и помогали восстановить такие страны, как Франция, как Бельгия, Голландия. Эти страны сейчас процветают.

Наши «освободители» пришли за год до войны. Потом в 1944 году пришли в Ригу, когда здесь уже нацистов не было, и решили остаться, отнять наше имущество, отправить нашу интеллигенцию, наши семьи в Сибирь и установить здесь свой порядок. Для нас это не освободители. Мы это не считаем свободой. Поэтому для многих латышей, для нашего общества, это не памятник «победы», как он называется. У нас он называется памятником оккупации. И это символ всего, что происходило за эти 50 лет, что произошло в 1940 и 1944 году. Мы не мазохисты, чтобы нас можно было заставить это любить, ценить, но мы это терпели, поскольку мы соблюдаем международные договоры: у нас есть договор с Россией насчет этого памятника. Был. Но когда мы увидели, что для России международные договоры и права ничего не значат, мы решили больше этот памятник здесь не терпеть, – сказал он.

Закон о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений, латвийский парламент – Сейм – утвердил еще 12 мая, устранив таким образом юридические препоны к сносу. 16 июня Сейм в окончательном чтении проголосовал за законопроект «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», который содержит решение непосредственно о демонтаже этого монумента, а также еще 69 памятников, мемориальных досок и объектов, прославляющих советский оккупационный режим и армию. Согласно ему, объект в Пардаугаве должен быть демонтирован до 15 ноября нынешнего года. 22 августа Рижская дума официально сообщила о начале работ и установила ограждение вокруг Парка Победы. Взрывчатка при сносе применяться не будет.

Специально для ускорения процесса для Рижской думы в виде исключения была упрощена конкурсная процедура на исполнение строительных работ, а победитель до сих пор не назван из соображений безопасности. Расходы на демонтаж составят 2,1 миллиона евро, которые несут пополам город и правительство страны. Жители Латвии также собрали на портале пожертвований значительную сумму на снос – почти 270 тысяч евро.

Разговоры о сносе памятника начались практически сразу после нападения России на Украину. Правительство запретило массовые мероприятия 9 мая, традиционно собиравшие у монумента более сотни тысяч человек, в основном русскоязычных. В Латвии было объявлено, что чествующие 9 мая поддерживают российское нападение на Украину, поэтому эту дату объявили днем памяти его украинских жертв. Власти предупредили, что будут подозревать в нелояльности государству и оправдании российской агрессии участников публичных мероприятий, «прославляющих советскую оккупацию Латвии» или выражающих поддержку России. Людям разрешили только возложить цветы в индивидуальном порядке. На следующее утро эти цветы были убраны трактором, что вызвало протесты у части общества. 20 мая противники памятника прошли многотысячным шествием под лозунгом «За освобождение от советского наследия» от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

Министр внутренних дел Кристап Эклонс еще в начале августа предупредил, что обращение с возможными провокаторами будет «очень нетолерантным», поскольку высокая общая угроза в стране из-за сложившейся геополитической ситуации заставляет не допускать каких-либо «волнений». Рижская дума, прислушавшись к рекомендациям органов госбезопасности, не позволила партии «Русский союз Латвии» провести официальную акцию протеста против сноса памятника 22 августа.

Однако к вечеру этого дня возле памятника, последовав стихийным призывам в соцсетях, собралось несколько десятков протестующих и множество журналистов. Сторонникам сохранения памятника оппонировали молодые люди с латвийскими флагами и плакатом на русском: «Чемодан, вокзал, Россия».

Соответствует ли решительность политиков настроениям общества? Ранее агентство по исследованию общественного мнения SKDS выяснило степень поддержки сноса памятника. За него высказалось 49 процентов опрошенных, против – 35. Среди респондентов, говорящих дома на латышском языке, снос поддерживают 72 процента («определенно поддерживают» – 57), среди русскоязычных – 76 процентов против, причем 55 – «определенно против». Только 9 процентов русскоязычных выступают за снос, и 10 процентов людей, чей язык домашнего общения латышский, против. Нейтральную позицию заняли 14 процентов респондентов с родным латышским и 10 – с русским.

При этом только 66 процентов респондентов, осудивших действия России в Украине, поддерживают снос памятника. Если же выделить из этой группы только русскоязычных, то среди них 60 процентов высказались против сноса памятника, 22 – за.

При опросе 40 процентов русскоязычных респондентов заявили об осуждении действий России в Украине, в том числе 29 процентов осудили решительно. Поддерживают Россию в этой войне 12 процентов (5 – решительно). 28 процентов обозначили свое отношение как нейтральное, а 19 затруднились ответить. При этом надо отметить, что русскоязычные неуклонно переходят на сторону Украины: 3 марта ее поддержали 22 процента респондентов, 17 марта уже 25. Поддержка же России так же неуклонно падает: 21 процент в начале марта, 20 – в середине.

Среди латышей позитивные эмоции к 9 мая в связи со Второй мировой войной испытывают 3 процента, негативные – 60, нейтральные – 35. Среди русскоязычных о положительных эмоциях при упоминании этой даты сообщили 62 процента респондентов, об отрицательных – 7, о нейтральном отношении – 25. Даже среди тех русскоязычных, которые осуждают российское вторжение, большинство не относится к 9 мая отрицательно: 40 процентов сообщили о положительных эмоциях и 36 – о нейтральных. Среди тех, кто занял нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, таких ответов, соответственно, 73 и 25 процентов, а среди поддерживающих Россию в этой войне – 93 и 4.

Юрист, правозащитница Елизавета Кривцова была одним из организаторов «Бессмертного полка» в Риге. В этом году она предлагала провести традиционное шествие, которое позже запретили, под лозунгом «Простите нас». То есть она собиралась «попросить прощения у отцов и дедов за то, что мы не уберегли мир». «Хоть мы принадлежим к другой части Европы и наши убеждения совершенно не совпадают с убеждениями сегодняшней политической элиты России, – говорила правозащитница, – но мы чувствуем какую-то вину за то, что мы, пользуясь русским языком и живя в русской культуре, что-то недоделали такого, чтобы война никогда не была возможна, чтобы агрессивное нападение России нельзя было оправдать никакими историческими и культурными параллелями».

Елизавета побывала у памятника 22 августа вечером и 23 августа утром и рассказала об увиденном «Радио Свобода»:

– Вечером территорию оцепили забором, собралось очень много полицейских, к памятнику подойти было нельзя, смотреть можно было только очень-очень издалека. При любом собрании людей полиция требовала разойтись. Утром на следующий день туда начала подъезжать строительная техника. Я была там в десять часов утра, и на тот момент там уже работали экскаваторы, которые сгребали плитку и копали что-то в основании памятника. И возводились строительные леса вокруг скульптур. Затем упал первый солдат.

– Как вы относитесь к увиденному?

– Меня это очень задевает, у меня сердце щемит. Я считаю это, во-первых, большой несправедливостью к русскоязычным – большой части общества Латвии, к тем, для кого 9 мая – это святая дата. И, кроме того, это в корне неправильно для демократического общества – решать различия во мнениях применением силы, то есть разрушением. В данном случае большинство считает, что меньшинство не уважает его чувства, и поэтому разрушает символы и места встречи этого меньшинства. И мне не нравится, как все это происходит. Мне лично хотелось бы достойно проститься с памятником, воздать ему честь. Даже когда люди приносят свечки, цветы, полиция заявляет, что это мусор, и требуют убрать. Это неприятно и недостойно.

А во-вторых, если по существу вопроса, то я настаиваю на том, что памятник победе в Великой отечественной или Второй мировой войне имеет право стоять на территории Латвии. Потому что победа в этой войне означала начало нового мироустройства в Европе и в мире, при котором права человека и верховенство права стали фундаментальным принципом. И даже если в Латвии эти принципы смогли реализоваться позже, чем в других частях Европы, тем не менее это историческое событие нельзя недооценивать, не признавать или игнорировать.

Кроме того, я решительно отвергаю любые попытки связать это с войной в Украине. Это другая война. И тот факт, что кто-то манипулирует победой в той войне, чтобы оправдать сегодняшнюю, – это не повод для разрушения. Это может быть поводом для того, чтобы говорить, доносить свою правду и строить свой мир, а не разрушать объекты, на которые направлены те или иные манипуляции. Президент Зеленский, как известно, сказал, что 9 мая для Украины праздник, и скоро для Украины будет две победы, а у России не останется ни одной. Оправдание сноса памятника событиями в Украине совершенно необоснованно, это лицемерие. Это наше латвийское внутреннее дело, связанное с взаимоотношением двух этнических групп, с отсутствием взаимопонимания между ними, недоверием друг к другу, неудавшимся диалогом, – сказала Елизавета Кривцова.

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