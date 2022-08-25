Россия разместила военную технику в 60 метрах от реактора Запорожской АЭС 2 25.08.2022, 10:30

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Запорожская АЭС

Фото: npp.zp.ua

Действия оккупантов могут привести к нарушению систем охлаждения реакторов и не только.

В начале марта российские сухопутные войска штурмовали и захватили Запорожскую атомную электростанцию в украинском Энергодаре. А теперь они разместили свою военную технику всего в 60 м от пятого реактора ЗАЭС.

Действия оккупантов могут привести к нарушению систем охлаждения реакторов и не только. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter минобороны Великобритании.

Спутниковые снимки от 21 августа показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС. А свои бронетранспортеры оккупанты развернули в пределах 60 м от реактора № 5.

Отмечается, что российские военные пытались якобы скрыть технику, припарковав ее под трубами и мостками на территории станции.

«Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях», – считают в британской разведке.

Там добавили, что пока страна-агрессор РФ сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов остаются нарушение систем их охлаждения, а также повреждение резервного источника питания. Или же ошибки сотрудников станции, которые вынуждены работать под давлением оккупантов.

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