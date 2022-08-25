Цены начинаются от $6 500: топ-5 дешевых дач у воды недалеко от Минска 25.08.2022, 10:43

Дома, в которых белорусам комфортно будет пережить жару.

Лето в Беларуси заканчивается ужасной жарой. Такая погода вызывает только одно желание – спрятаться от духоты в загородном доме, причем возле озера. Поэтому журналисты myfin.by выбрали недорогие дачи у воды недалеко от Минска.

Деревня Кальники, $6 500

Маленький бревенчатый дом на 26 квадратных метров на участке в 5 соток. Здесь два этажа, обогревается дом печью, проведена вода из скважины, и есть электричество.

На участке – сарай и туалет. В пределах нескольких километров есть два озера, а также можно заезжать на озеро, которое находится по пути.

Этот вариант больше подойдет владельцем автомобилей. Вы вряд ли станете ездить сюда на общественном транспорте, потому что прямого маршрута нет – только с пересадками. А само садовое товарищество находится в 40 километрах от МКАДа.

Деревня Кальники, $11 500

То же садовое товарищество, те же плюсы (наличие озера) и минусы (плохое транспортное сообщение). Но здесь дом внутри выглядит совершенно иначе, он облицован вагонкой, установлены стеклопакеты, металлическая дверь, камин на втором этаже и печь на первом.

Участок в 6 соток огораживает забор из металлопрофиля.

Садовое товарищество «Родничок-83», $9500

Дача расположена в 70 километрах от Минска – в Молодечненском районе. Если вы любите водоемы, то вам точно понравится. Товарищество «Родничок-83» со всех сторон окружено десятком небольших озер. И совсем рядом протекает река Турья.

На участке в 6,2 сотки стоит блочный оштукатуренный садовый домик с мансардным этажом. Земля в частной собственности. Есть сезонный водопровод и электричество.

Недалеко от дома есть пляж, место для рыбалки, автобусная остановка. До дома также можно добраться на электричке, если еще полчаса прогуляться со станции. В этом же садовом товариществе есть вариант и за $21 тысячу с хорошим современным домом 2015 года.

Агрогородок Сергеевичи, $9 500

Дачный дом с участком в 40 соток, окруженный сетью мелиоративных каналов и с большим озером рядом.

Внутри дома две печи, но по виду комнатам требуется косметический ремонт. На участке погреб, колодец, три гаража, сарай и заложен фундамент под баню. Владелец дома готов к торгу.

Садовое товарищество «Чайка-81», $12 000

Товарищество «Чайка-81» находится в 50 км от Минска. Сюда ходит общественный транспорт. Также можно добраться до Жодино и Смолевич. На участке в 5 соток стоит аккуратный облицованный сайдингом бревенчатый дом.

Недалеко от участка протекает река Гайна. В доме установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, изнутри комнаты облицованы деревянной вагонкой. Помещение отапливается электрическими конвекторами.

На участке проведена канализация, но нужно будет завершить строительство санитарного помещения. В доме есть умывальник с подогревом воды.

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