Жены офицеров РФ ждут, чтобы их мужей ликвидировали в Украине 7 25.08.2022, 10:48

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Полученную компенсацию тратят на бьюти-процедуры, чтобы найти нового «спутника жизни».

Российский футбольный комментатор Алексей Андронов пересказал историю, которую ему поведала жена друга - женщина держит свой стоматологический бизнес в одном из моногородов России, где основной контингент клиентов – это люди из танковой части.

Недавно к стоматологу пришла жена военного и заказала полное обновление зубов, что является очень дорогостоящей процедурой.

«Врач говорит, зачем тебе это надо и откуда такие деньги? Отвечает, что мужа убили в Украине, ей выплатили несколько миллионов, она их инвестирует в себя, чтобы найти в части еще одного мужа. Говорит, что сложно сейчас с выбором, мало мужчин и многих убили. Поэтому ей надо успеть найти, выйти замуж и ждать, что нового тоже убьют, чтоб была новая выплата», – написал Андронов у себя в Telegram-канале.

Журналист уточнил, что клиентка была обычной офицерской женой.

«Говорят, что не особо привлекательной, а здесь первым траншем в пластику и уколы красоты вложилась, а вторым этапом уже зубы. Какая тут «белая «Лада"? Не могу представить состояние рядового человека, когда он выигрывает в лотерею самую крупную сумму в своей жизни. И вот так у многих…» – описал тенденцию Андронов.

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