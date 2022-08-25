Археологи обнаружили новый вид древнего человека 25.08.2022, 10:54

фото: mirkosmosa

Открытие дает новые данные об истории ранних современных людей.

Профессор археологии Адам Брамм из Университета Гриффита заявил в The Greek Reporter, что на острове Сулавеси в Индонезии найдены останки новой разновидности людей.

Профессор археологии Брамм из Университета Гриффита заявил в The Greek Reporter, что на острове Сулавеси в Индонезии найдены останки новой разновидности людей.

Новый вид людей был обнаружен благодаря анализу ДНК останков, найденных на острове Сулавеси. Для того, чтобы сделать научное открытие, ученым понадобилось семь лет кропотливой работы.

«Это дает нам новые данные о генетическом разнообразии и истории ранних современных людей на островах Уоллеса, в этой малоизученной части света», — рассказывает профессор археологии Адам Брамм.

На данный момент известно, что найденные останки принадлежали 18-летней девушки, которая принадлежала к племени охотников-собирателей. Они жили на территории современной Индонезии с восьмого тысячелетия до нашей эры по пятый век нашей эры.

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