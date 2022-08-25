Режим «включил дурака»1
- 25.08.2022, 10:54
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Лукашисты рассчитывают «обустроить переход на границе с Украиной».
Так называемое белорусское правительство все еще надеется «обустроить» ПП «Новая Гута» на украинской границе. Напомним, что с территории Беларуси продолжают бомбить украинские населенные пункты. Однако лукашисты делают вид, что ничего не происходит.
Страны Запада так не считают и называют Лукашенко и его режим соагрессором. Да и украинские политики недвусмысленно намекают, что пособником российской агрессии придется ответить за свои действия. Так что обустраивать ПП «Новая Гута» и налаживать отношения с Украиной будет уже новое правительство свободной Беларуси.