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«Останки выковыривали»: бронетехника РФ подорвалась на своих минах

  • 25.08.2022, 11:00
«Останки выковыривали»: бронетехника РФ подорвалась на своих минах

Украинская разведка перехватила разговор оккупанта.

Российские захватчики гибнут в Украине не только благодаря усилиям наших защитников, уничтожившим уже десятки тысяч солдат противника, но и из-за собственной халатности.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из них, который был обнародован Главным управлением разведки в четверг, 25 августа.

По словам оккупанта, из-за безалаберности россиян их техника очень часто подрывается на собственных минах.

«Прям на своих же, на своих же! Опять. На своих же минах, на своих же минах, на своих же минах! Там выковыривали по стенкам. По стенкам в машине. Аж выковыривали остатки», — пожаловался он жене.

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