«Порвался кошелек, и я понял, что это знак» 3 25.08.2022, 11:16

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Как белорусский машинист открыл свое дело и начал шить изделия из кожи.

По специальности 28-летний Сергей Салита – инженер, работает машинистом печатно-высекательного агрегата. А еще он влюблен в кожу и вот уже пять лет создает из нее различные вещи. С чего все началось, для чего в работе монетка и что он больше всего любит шить, Сергей рассказал Intex-press:

— Я никогда особо не любил учиться, а вот что-то делать своими руками – это да. Такая работа увлекает меня своей монотонностью.

На работу непосредственно с кожей меня мотивировала девушка, точнее – ее подарок. На один из праздников она подарила мне кошелек известного белорусского бренда. Это был дорогой подарок. Но буквально через год кошелек «пополз». Я тогда очень удивился: как так-то?! Девушку огорчать не стал, но в тот момент подумал: почему бы не попробовать самому что-то подобное сделать?..

Я не раз подумывал о том, чтобы заняться своим делом. Была идея заняться деревом, но когда я посмотрел расценки на «первичку» – материалы и инструменты, понял, что это дорогое удовольствие. А тут порвался кошелек, и я понял, что это знак. Сделал свой выбор в пользу кожи и влюблен в нее вот уже 5 лет.

Выпросил кусок кожи на рынке

Не откладывая в долгий ящик, ранним утром я отправился на местный рынок. У женщины, которая торговала обувью, я выпросил старый ненужный кусок кожи от сапога. У нее в коробке лежал ненужный хлам, а среди него –женский сапог, у которого в области голени был оторван кусок. Вот этот самый кусок кожи я и попросил.

Вернувшись домой, я перекопал весь интернет, пересмотрел кучу видео и принялся за работу. Через два дня без всяких специальных приспособлений я сшил себе картхолдер (чехол для пластиковых карт).

Вышло все, как мне казалось, аккуратно, и я решил не останавливаться на достигнутом. В одном из минских интернет-магазинов заказал себе специальные иглы для шитья кожи, пробойники (я их называю «вилки»), кожу разных текстур и расцветок, нож и профессиональную вощеную нить. Мой первый «пробный» набор обошелся мне примерно в 80 рублей.

Я сделал обложку на паспорт (кстати, служит мне верой и правдой уже 4-й год) и 2 легких в исполнении браслета.

Обложкой я похвастался своей знакомой. А она попросила сделать ей сумку-шоппер. На ее изготовление ушло около 5 дней, учитывая мою основную работу. Сумку вручил, услышал очень много похвалы в свой адрес, а также своими глазами увидел эмоции, которые испытывают девушки после шоппинга. Знакомая на следующий день пошла с этой сумкой в магазин и сообщила, что в шоппере «словно нет дна»: мол, купила абсолютно все и даже пакет не потребовался. И не удивительно, в такую сумку-шоппер без проблем помещается в среднем около 5 кг яблок.

Все руками – никаких станков

Фото своих изделий я выставил на страничку в соцсети. Люди начали интересоваться. И это еще больше меня вдохновило на то, что нужно учиться. Ведь опыта у меня было мало.

На сегодняшний день я делаю многое: монетницы, портмоне, кошельки, футляры для карт, кожаные ремни, браслеты, обложки на паспорт и даже чехлы для мобильных телефонов. Был заказ футляра для очков от женщины из Питера. И портфель я однажды делал, но это очень длительная работа.

Самым дорогим заказом была сумка-шоппер, которую купили за 200 рублей.

Хоть вещи в основном брутальные, частые клиенты – женщины, которые заказывают в подарок своим любимым мужчинам.

Некоторые мои работы забирает на реализацию мой знакомый в свой специализированный магазин.

Что касается материалов, то все нужное без проблем можно найти в продаже. Но цена, конечно, начала «кусаться». Кусок кожи 10 квадратных дециметров стоит от 8 до 25 рублей в зависимости от качества, пробойники – от 20 рублей.

Шью я все руками, никаких станков. Мои основные инструменты – это линейка, нож, кожа и монетка, которую я прикладываю к коже, когда нужно вырезать идеально закругленный угол.

Нет заказов – делаю что-то для души

Мне нравится то, что я делаю. И стараюсь, чтобы за вещи, сшитые мной, не было стыдно. Бывало такое, что начинал делать что-то и переделывал раза три, а то и четыре. А что не вышло – в брак.

Люблю кожу под состаренную – crazy horse. Да, она очень нежная и легко царапается, но смотрится идеально натурально.

А недавно я купил себе лазерный гравер. Теперь на изделиях можно создавать необычные надписи.

Больше всего я люблю шить ремни. Швы требуют очень много времени, но зато такой ремень навсегда.

Что касается конкуренции, то – да, она есть. Есть люди, которые живут только этим делом. Но конкуренции я не боюсь – у каждого что-то получается лучше, что-то хуже, к чему-то особенному лежит душа. Лично для меня это больше, как дополнительный заработок, хотя вырученные деньги я пускаю обратно «в кожу».

Есть заказы – есть работа, нет заказов – я просто что-то делаю для себя, для души. Если будет много клиентов – перестану работать на основной работе и буду в тишине шить кожаные кошельки. Время покажет.

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