Эксперт: США впервые дали Украине наступательное оружие, которым будут освобождать юг страны 12 25.08.2022, 11:19

8,354

фото: reuters

Оно входит в рекордный пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов.

День независимости Украины Соединенные Штаты отметили, выделив рекордную военную помощь почти на 3 миллиарда долларов.

Большую сумму одновременно Соединенные Штаты еще не выделяли Украине, но символизм этого вспомогательного пакета еще и в том, что он долгосрочный, передает ТСН.

Военный эксперт Роман Свитан уверяет, что в пакете, согласованном американцами, впервые наступательное оружие. «Это действительно впервые, когда нам надувают целый спектр наступательного оружия. Связываю это с тем, что после поступления этого вооружения, мы увидим прорывы на фронте. Скорее всего, это Юг Украины, который будет освобождаться нашими войсками. Поэтому мы не потеряем то количество пехоты, которую потеряли бы, если бы этого вооружения не было», — отметил эксперт в эфире «Единого марафона».

А чиновник Белого дома, общавшийся с журналистами с условием не называть его имени, уточнил: они хотели подчеркнуть – вера в будущее Украины настолько непреклонна, что они готовы инвестировать средства не только в ее немедленное вооружение, но и в переоснащение в перспективе.

Новый пакет военной помощи будет содержать 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы и снаряды разного калибра, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением. А также финансирование обучения военных и обслуживание техники.

«Представляя собой многолетнюю инвестицию в критически важный оборонный потенциал, этот пакет направлен на укрепление устойчивой силы Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии. Владимир Путин, похоже, верит, что Россия может выиграть длинную игру, превзойдя украинцев в их желании бороться и воли международного сообщества поддерживать Украину. Этот пакет военной помощи США является ярким доказательством того, что это очередной счет России», — отмечает заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».