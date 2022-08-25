В Беларуси запретили проведение обряда крещения? 9 25.08.2022, 11:23

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Дмитрий Подлобко

Фото: instagram.com/clf_belarus

В Гомеле лукашисты угрожают пастору за проведение одного из основных христианских таинств.

Пастору гомельской общины христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрию Подлобко грозит уголовное дело, если он будет проводить обряд крещения. Об этом он написал в своем аккаунте в «Фейсбуке».

В конце июля Подлобко осудили за крещение, проведенное во дворе частного дома. Это оценили как несанкционированное массовое мероприятие. Пастора оштрафовали на 640 рублей (20 базовых величин).

А 24 августа пастору выдали в милиции предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона о массовых мероприятиях:

«Предупредили, что если будет нарушение закона еще, то это уже может быть уголовное дело. А бонусом меня уведомили, что сейчас в течение года каждый месяц со мной лично будет встречаться участковый милиционер — чтобы проводить профилактическую работу».

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