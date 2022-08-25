Климкин: У Запада лопнуло терпение, он будет воевать вместе с Украиной 26 25.08.2022, 11:28

15,378

Павел Климкин

Произошло несколько знаковых явлений.

Знаковые заявления, которые делают западные лидеры в последние недели, в частности на Крымской платформе, свидетельствуют о том, что Запад проснулся, что он осознал всю опасность, которую представляет для всего цивилизованного мира путинский режим в России. Их терпение лопнуло.

Участие армий стран Европы в войне России против Украины является абсолютно реальной перспективой. Речь идет об освобождении всех оккупированных территорий Украины, включая Крым. По сути, Третья мировая война уже началась.

Такое мнение в эксклюзивном интервью оbozrevatel.com высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Каково ваше мнение о выступлении президента Франции Макрона на Крымской платформе? Согласитесь, это довольно необычная для него риторика – он призвал не идти на компромиссы с Россией. В чем причина? Терпение лопнуло?

– Терпение лопнуло не вчера. Макрон был одним из тех, кто лоббировал решение о нашем кандидатском статусе в Евросоюзе. У него уже тогда терпение лопнуло, хотя многие в Европе сомневались.

Посмотрите, что Шольц говорил несколько дней назад в Берлине – о том, что Россия хочет провести карандашом границы Европы, о том, что мы не дадим Путину победить. Это уже терпение начинает лопаться во всей Европе.

Война длится шесть месяцев, и они понимают, что это уже больше и больше похоже на третью мировую. И в этой третьей мировой мы должны вместе с Западом, как часть Запада, победить. Никаких других вариантов нет, поскольку иначе не будет ни Запада, ни демократических ценностей. Собственно, ничего.

Это война за существование и Украины, и Запада. И там все лучше это понимают. Потому и такие выступления.

– Вы считаете, в Европе осознали, что Путин представляет опасность и для их стран? В этом контексте на память приходит заявление британских генералов, призвавших своих солдат быть морально готовыми к участию в войне в Украине.

– Я думаю, что такие призывы будут и в Евросоюзе. Мы дойдем до этого. Я считаю это абсолютно реальным. Об этом говорится в вооруженных силах многих европейских стран.

Абсолютно всем понятно, что Запад просыпается. Он еще не совсем проснулся, мы должны его окончательно разбудить. Тем не менее он уже бодрствует, он понимает, что зона комфорта – это кошмар, который может очень плохо закончиться.

– А что мы в Украине можем иметь как реальные последствия такого пробуждения в Европе? Будет ли это усиление военной помощи, будет ли это, например, помощь в деоккупации Крыма?

– Я считаю, что будет больше. В какой-то момент это будет прямое влияние и прямое участие Запада в этой войне против российского режима. В какой форме – посмотрим. Но речь должна идти о деоккупации всей Украины, конечно, включая Крым, поскольку это сакральное, святое для каждого из нас, равно как и любая часть нашей территории. Но главное – это ощущение ценности.

Если однажды ты сдал ценности, то их почти невозможно вернуть. Это, собственно, миссия Украины. И я считаю, без патетики, что это наша миссия в XXI веке – вернуть цивилизованному миру понимание, что ценности есть и за них надо бороться.

Запад, который вел себя как тот, кто пытается достичь компромисса ради компромисса, тоже стал постепенно подходить к другому пониманию, хотя и немного запоздало. Поэтому мы видим не просто смену риторики – мы видим изменение действий.

Вы видите, сколько стран в канун Дня Независимости присоединились к новой помощи Украине, сколько стран начинают говорить, что они тренируют украинских военных и т. д. Есть очень много вещей, которые как раз в эти дни сходятся в одну точку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».