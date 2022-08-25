Белорусские банки обяжут покупать сомнительные ценные бумаги 2 25.08.2022, 11:29

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Финсектор заплатит за глупую политику режима.

Банку развития увеличили лимит выпуска облигаций с 2,6 до 5 млрд рублей. Что за этим стоит?

По мере усиления санкционного давления экономика Беларуси стала все сильнее ощущать нехватку средств для поддержки государственных предприятий. Бюджет сталкивается с дефицитом, а ручеек международной поддержки окончательно иссяк, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

В таких условиях государство может выпустить облигации. В целом, это нормальная практика, но есть нюанс: вложения в гособлигации должны быть целесообразными для инвесторов, которые их покупают. В последнее время Минфин выпускает облигации в белорусских рублях, доходность по которым составляет 5% годовых, а срок погашение доходит до 2032 года. Конечно, с учетом инфляции никакого реального дохода подобные облигации не принесут.

Честная процентная ставка, сопоставимая с уровнем инфляции, повлечет за собой высокую нагрузку на бюджет – ведь именно из бюджета уплачиваются проценты по государственным займам. Да и в целом злоупотреблять выпуском гособлигаций в наших условиях нежелательно. Ведь госдолг и без того велик, а каждый новый выпуск бумаг минфина только его увеличивает.

И тут на помощь приходит Банк развития. Он был создан в кризисном 2011 году для финансирования крупных инвестпроектов, кредитной поддержки экспортеров, развития малого и среднего бизнеса. Также он имеет право выпуска облигаций и в последнее время этим правом активно пользуется. Причем годовые лимиты выпуска приходится постоянно увеличивать. Так, в 2020 году изначально установленный лимит в 358 млн рублей вырос до 765 млн. В 2021 году лимит увеличился с 570 до 1665 млн. В 2022 – уже с 2600 до 5004 млн рублей.

Выпущенные бумаги нужно продать, а за вырученные средства можно кинуть спасательный круг загибающимся флагманам промышленности. Главная задача – найти желающих сделать откровенно невыгодную инвестицию. И практика показывает, что покупатели облигаций находятся. Это…банки.

Практика, «добровольной» покупки белорусским банками сомнительных ценных бумаг не нова. Только сейчас она может принять значительно более широкий размах, и тому есть ряд причин. Во-первых, банки сейчас, пожалуй, единственный источник живых денег в экономике, а во-вторых, у них сформировался переизбыток денег. Избыточная ликвидность в банковской системе появилась во многом ввиду отсутствия окупаемых проектов, под которые могли бы быть выданы кредиты. А частный бизнес без бюджетной страховки, которой пользуются госпредприятия, видя риски и не видя перспектив, не спешит развиваться и брать под это заемные средства.

Сами же государственные предприятия зачастую уже закредитованы сверх меры, а новые средства им нужны чаще не на развитие, а для покрытия старых долгов. Конечно, ни один нормальный банк не даст кредит убыточному и бесперспективному бизнесу с плохой кредитной историей. Но на помощь придет государство: в добровольно-принудительном порядке банки все же расстанутся с деньгами и передадут их неблагонадежным заемщикам через посредника, которым в данном случае выступит Банк развития.

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