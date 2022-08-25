Ученые поняли, откуда появились зубы 1 25.08.2022, 11:36

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И в этом им помогли рыбы-пилы.

Ученые исследовали окаменелые ростральные зубы Ischyrhiza mira. Этот вид принадлежал к вымершей группе рыб-пил, которые обитали в водах Северной Америки в конце мелового периода, примерно от 100 до 65 млн лет назад. Ранее образцы извлекли из горной породы в Нью-Джерси, США, пишет «Хайтек».

Эксперты давно спорят о происхождении зубов. Есть гипотеза, что они — часть внешнего покрова, частицы которого мигрировали в рот древних позвоночных и приспособились к еде. Эта идея называется «снаружи — внутрь». Также ученые предполагают, что зубы эволюционировали независимо от «чешуи», зародившись глубоко в ротовой полости и, в конечном итоге, опустились на челюсти. В ходе нового исследования ученые из Университета штата Пенсильвании (Penn State) доказали гипотезу «снаружи — внутрь».

По словам Тодда Кука, палеонтолога позвоночных, адъюнкт-профессора биологии Penn State, ученые не собиралась участвовать в дебатах о происхождении зубов. Они изучали структуру ткани ростральных зубцов. Они находятся вдоль удлиненных морд акул и рыб-пил и используются при поиске пищи и самообороне. Кук, который является ведущим автором исследования, опубликованного в сентябрьском номере журнала Anatomy, отметил, что рыбы-пилы принадлежат к той же группе, что и скаты, и тесно связаны с акулами.

В ходе исследования ученые выяснили, что ростральные зубы Ischyrhiza mira, как и у современных акул, имеют эмалоидное покрытие. В основном, оно состоит из микрокристаллов фторапатита, упакованных вместе в отдельные «пучки». Они идут в разных направлениях. Именно это позволяет зубам акулы противостоять механическим нагрузкам, связанным с кормлением.

Однако самым удивительным и важным результатом этого исследования является то, что оно помогает решить спор о происхождении зубов и подтверждает гипотезу «снаружи внутрь». Дело в том, что чешуйки могут создать сложный зубоподобный эмалоид и вне рта. Это значит, что миллионы лет назад чешуя создала аналогичную микроструктуру во рту древних существ.

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