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ВСУ точными ударами устроили «фейерверк» из оккупантов

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  • 25.08.2022, 11:35
  • 3,980
ВСУ точными ударами устроили «фейерверк» из оккупантов

Видео с одного из самых горячих участков фронта.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях фронта. Армия Кремля ежедневно теряет сотни своих военных и много дорогостоящей техники.

ВСУ не перестают делиться с украинцами записями с самых горячих участков фронта. Одна из таких на днях появилась в сети.

Украинские защитники показали, как одним точным ударом ликвидировали сразу несколько оккупантов, их технику и, вероятно, их штаб. Российские захватчики изо всех сил пытались скрыться от обстрела, но наши бойцы не оставили шанса врагу на спасение.

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