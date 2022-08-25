Резников: Уже в этом году будут хорошие новости с фронта 5 25.08.2022, 11:42

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Алексей Резников

У Украины есть шансы победить быстрее.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что войны России ни против Грузии, ни против Украины не было бы, если бы в 2008-м обе страны приняли НАТО. Но благодаря нынешнему партнерскому Альянсу наше государство сможет победить агрессора.

Об этом он заявил в интервью «Военному телевидению». Глава Минобороны анонсировал положительные новости для украинцев уже в этом году.

По мнению министра, Россия стала тюрьмой для находящихся там народов. Поэтому разные национальности и этносы «выполняют функции янычар, которые в форме российских солдат грабят и убивают, в частности украинцев».

Резников считает, что вместе с тем Украина слишком доверяла своему соседу-агрессору, с которым подписала Будапештский меморандум, и не заботилась о собственной армии.

«Мы ведем борьбу за выживание страны, подтверждаем свое право на независимость. Более 30 лет мы прожили независимыми, создали абсолютно независимую страну в своих границах, поэтому сегодня, возможно, дороже платим за то, что не заботились о своей армии. Единственная ошибка, которую я точно могу назвать, – мы были очень доверчивы к своему соседу, подписавшему с нами Будапештский меморандум», – объяснил он.

Глава Минобороны назвал документ от 5 декабря 1994 года международным соглашением вместе с другими гарантами. Но, по его словам, украинцы «настолько верили россиянам», что не думали о том, что, не заботясь о своей армии, нужно будет заботиться о вражеской.

«Сегодня мы с вами это догоняем. У нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу», – заявил Резников.

Министр добавил, что Украина побеждает на политическом поле с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля. А Благодаря партнерскому Альянсу с государствами-союзниками украинская армия придет к победе и на поле боя.

«Вопрос: когда и какой ценой? Мы сегодня имеем шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения наших потерь благодаря партнерскому Альянсу. Я могу засвидетельствовать, что наши партнеры готовы с нами работать не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе» , – добавил он.

Резников анонсировал «хорошие и положительные новости» для украинцев и мира уже в этом году, но не уточнил, что имеет в виду.

В этом же интервью министр обороны заявил, что на саммите НАТО в 2008 году Германия выступила категорически против решения вступления Украины и Грузии в Альянс. По его убеждению, если бы Берлин не заблокировал тогда этот вопрос, войны можно было бы избежать.

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