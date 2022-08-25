В Украине ликвидирован оккупант с «символической» фамилией 7 25.08.2022, 12:00

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Юрий Зезегов

Он проехал две тысячи километров, чтобы умереть.

На войне в Украине ликвидировали рядового-контрактника армии РФ с фамилией, созвучной с символом российского вторжения «Z» – Юрия Зезегова. Оккупант проехал свыше двух тысяч километров, чтобы найти свою смерть в Луганске.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтвердили на его родине.

Согласно скудному некрологу, Юрий Алексеевич Зезегов был родом из села Усть-Кулом Республики Коми. В путинской армии служил по контракту пулеметчиком стрелкового отделения.

Детали путешествия Зезегова на войну в Украину соотечественникам не рассказали. Местный чиновник лишь отметил, что 46-летний оккупант от полученных ран скончался в госпитале Луганска (от Усть-Кулома до временно оккупированного украинского города – свыше 2,2 тыс. км. – ред.).

В соцсетях ликвидированный захватчик в последний раз засветился 30 июля. По словам OSINT-эксперта, там нет ничего примечательного, разве что запись о его учебе в Нижегородской академии МВД РФ в 1993-1997 годах, а также соответствующие фото в «ментовской» форме с курсантскими и офицерскими погонами.

«Видимо, ментовская карьера у Зезегова так и не сложилась, так как на последующих фото он в форме сторожа частного охранного предприятия», – уточнил расследователь.

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