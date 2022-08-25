В Беларуси посещать лес теперь можно только в одном районе

В Беларуси посещать лес теперь можно только в одном районе5
- 25.08.2022, 12:01
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Опубликована новая карта.
Жаркая и сухая погода, которая установилась в Беларуси, может привести к лесным пожарам. В связи с высокой пожарной опасностью Гослесохрана перешла на усиленный режим несения службы, а Министерство лесного хозяйства ввело дополнительные запреты и ограничения на посещение лесов — теперь их разрешено посещать только в одном районе.
В 115 районах Беларуси посещение лесов запрещено, в двух — в Житковичском и Лельчицком — посещение лесов ограничено.
Леса сейчас можно посещать только в одном районе — Браславском.
При запрете гражданам запрещено находиться в лесных массивах, также ограничение действует на въезд транспортных средств, за исключением служебного транспорта. Ограничение значит, что выйти в лес для сбора ягод и грибов разрешается, однако разводить костры, мангалы категорически нельзя. Кроме того, нельзя проезжать по лесным дорогам на личном автомобиле, за исключением случаев, когда вы направляетесь к своему участку или к месту отдыха.
При нарушении правил посещения леса наступает административная ответственность. В этом случае предусмотрен штраф до 12 базовых величин (384 рублей в настоящее время. — Прим. ред.).
Напомним, накануне белорусские лесники усилили охрану граничащих с Россией территорий из-за приближающегося лесного пожара из Псковской области.