WP: Начало войны подошло к концу 2 25.08.2022, 12:09

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Тот факт, что Украина выдержала так долго, — это заслуга, в первую очередь, самих украинцев.

31 год назад 24 августа Украина провозгласила независимость от распадавшегося СССР. Чтобы выполнить свою роль в праздновании украинского Дня Независимости, президент США Джо Байден объявил, что США отправят оружие и материалы почти на 3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране защитить себя.

Эти деньги – часть программы помощи на 40 миллиардов долларов, которые Конгресс одобрил в мае, и до сих пор самый большой пакет поддержки от Вашингтона. Однако, в этом году 24 августа исполнилось также шесть месяцев с тех пор, как Россия решила вторгнуться в Украину, создав проблемы для всего мира ради мечты Владимира Путина об уничтожении украинской демократии и восстановлении российской власти вопреки всем правилам международного закона, - пишет Washington Post в редакционной статье. Перевод приводит «Зеркало недели. Украина».

Тот факт, что Украина выдержала так долго, защитив большую часть своей территории и перечеркнув ожидания скорой победы российской армии – это заслуга, в первую очередь, самих украинцев. Однако этого бы не произошло без поддержки их иностранных друзей, среди которых не только президент Байден, но и двухпартийная коалиция в Конгрессе.

Начало войны подошло к концу. Но неизвестно, что будет дальше. Украина объявила о намерении пойти в контрнаступление с целью вернуть контроль над Херсоном. Она добилась определенного успеха в этом, проведя успешные атаки с помощью беспилотников и диверсий в Крыму далеко за российской линией фронта. Это еще раз доказало эффективность американского оружия, в частности артиллерийских систем HIMARS. Все эти результаты стали аргументом для тех, кто призывает отбросить страх перед возможностью спровоцировать Россию и увеличить поставки американского оружия для Украины.

Однако Россия все еще контролирует 20% украинской территории. И у Киева, похоже, нет достаточного количества войск, чтобы это изменить. Несмотря на давление санкций, Москва смогла сохранить нормальные экономические условия, отчасти благодаря продаже зерна и энергоносителей, приносящих ежемесячно миллиарды долларов. Режим Путина еще не страдает внутренним расколом. Так же большие человеческие потери на войне не заставили россиян выступить против войны. Пока поражает крепкость хватки российского режима, которая усиливается систематическими репрессиями. Одним из последних примеров стал арест бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, назвавшего российскую агрессию «вторжением», а не «спецоперацией», как того требует Кремль.

Еще рано говорить, что война зашла в тупик. Однако лучшие шансы провести успешное контрнаступление появятся у Украины через месяцы, а не дни или недели. Это станет возможным только тогда, когда украинская армия получит дополнительные хорошо обученные силы и технику. Это означает, что Западу следует подстроить свои усилия под эти планы.

Европа сохранила солидарность, несмотря на экономическую боль, связанную с сокращением зависимости от российских энергоносителей. Однако Франция и Германия сильно отстают от США, Великобритании, Польши и даже Норвегии в области предоставления помощи Украине, учитывая размеры их экономик. Если у западного альянса во главе с США и есть слабое место, то это его способность «распределять бремя». Чтобы у Украины были шансы на успех, союзники должны решить эту хроническую проблему раз и навсегда.

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