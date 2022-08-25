«Не успеете сдать до сентября — будет поздно» 1 25.08.2022, 12:13

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Что происходит с арендой квартир в Минске за неделю до учебного года

В начале августа Realt разговаривал со специалистами, которые поделились информацией о ситуации на рынке аренды квартир. Напомним, что студенческого бума в этом году впервые за долгие годы не было. Специалисты надеялись, что показатели пойдут вверх в августе. Узнали, оправдались ли их ожидания.

«Собственникам нужно научиться не игнорировать новые вводные»

Специалисты агентства недвижимости «Твоя столица» ранее отмечали, что этот сезон отличается низким спросом на рынке аренды квартир со стороны студентов, но надеялись, что к концу августа показатели все же пойдут вверх. Напомним, что было несколько факторов, которые повлияли на этот сегмент. Во-первых, в Минске хватает общежитий. Это недавно подтвердили и в Министерстве образования, сообщив, что почти 90% студентов обеспечены местами. Во-вторых, некоторые белорусы предпочли учиться за границей. По словам риэлторов, ситуация к началу учебного года не изменилась.

— К сожалению, мы видим, что заявок от студентов стало на 10−15% меньше. И это у нас — в агентстве. А судя по информации от собственников квартир — у них вообще тишина. Те студенты, кто к нам обращаются, зачастую приходят с формулировкой: «Нам на всякий случай. Скорее всего скоро дадут место в общаге». Обрадовать собственников нечем, так как пока спрос невысокий, — отмечает Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица».

По остальным категориям арендаторов просадки или всплеска не наблюдается.

— Помимо причин, о которых мы говорили ранее, заметили еще одно изменение. Раньше, например, в 2019 году, после учебного года собственники не готовы были бесплатно держать квартиру для студента до сентября. Предлагали либо небольшую скидку, либо же вообще не были заинтересованы, мол «мы и так по низкой стоимости вам сдавали, а сейчас к новому учебному сезону поднимем аренду и найдем других». Сейчас же квартира остается за студентом, потому что шанс не найти арендатора высока. Скидки за право оставить недвижимость за собой — это нормальный механизм, который часто встречается в коммерческой недвижимости. Особенно это было актуально в период пандемии, когда владельцы торговых точек испытывали недостаток посетителей и уменьшение прибыли. Скидки от арендодателей позволили им выжить, а собственникам не потерять клиентов.

Из-за большого выбора, потенциальные арендаторы стали избирательнее — уже обращают внимание не только на саму квартиру, но и на чистоту в подъезде. Ранее эти характеристики были не столь весомыми.

Маргарита отмечает, что в нынешней ситуации собственникам психологически сложно. В большинстве своем у них одна квартира под сдачу, поэтому они не имеют такого опыта. Те, для кого аренда — бизнес и несколько квартир в сдаче, понимают, что простой квартиры без арендатора — это главный убыток за счет упущенной выгоды, а ведь нужно платить еще и за коммунальные услуги. Даже месяц простоя квартиры приносит больше потерь, чем любая скидка арендатору. Если собственники не успеют сдать квартиру до сентября, то после будет поздно. Можно найти сейчас студента, который будет жить в квартире несколько лет и приносить стабильный доход, чем искать «айтишника» и терять прибыль.

— Ждать в этом году подъема активности не стоит. Сегмент аренды находится в стагнации за счет дисбаланса спроса и предложения, и это для рынка естественно и не ново. Все решаемо, у собственников проблема лишь в одном: в умении принимать правильные решения исходя из объективной реальности, а не игнорировать ее.

Для физических лиц более выгодных инвестиций, чем недвижимость нет, по-прежнему считают специалисты.

— Да, доход от аренды стал меньше, но он снизился и в других видах инвестирования не меньше. Как показывает история, все обесценивается (драгметаллы, акции и т. п.), кроме жилья, которое может лишь чуть измениться в цене, но вне зависимости от ситуации — будет оставаться востребованным, а значит сохранять и даже преумножать стоимость.

Аккуратная квартира в спальном районе с аккуратным подъездом и беззначительных дефектов в квартире обойдется арендаторам от 180 долларов в месяц без учета коммунальных платежей. Дешевле найти можно и от 160 долларов, но надо будет пожертвовать качеством (состоянием). Двушки — от 230 долларов, трешки — от 260 долларов.

«В базе уже были объекты от 350 рублей»

— Рынок, наверное, впервые за двадцать лет повернулся лицом к арендатору: есть выбор по цене и качеству объектов. Спрос в этом сезоне невысокий, студенческого бума не случилось, — говорит Игорь Тарасевич, риэлтер агентства «Счастливый адрес».

Причины низкого спроса среди студентов он называет такие же, как и его коллеги из «Твоей столицы». При этом специалист отмечает, что оценить ситуацию на рынке сложно из-за того, что много собственников представляют свои объекты на различных площадках недвижимости самостоятельно, не попадая в статистику агентств.

Игорь считает, что если уровень спроса сохранится на этом же уровне, цены падать не будут. А в работе у агентств останутся либо очень дешевый сегмент квартир, либо люкс. Что касается среднего сегмента, то риэлтеры останутся за рамками.

— Все зависит от ситуации в стране, ведь уехали не только айтишники, которые снимали квартиры, но и те, у кого недвижимость в собственности, и продавать ее готовы не все. Такие объекты пополнили рынок аренды так же, как и квартиры, что сдавались на кратковременный период. Если спрос еще уменьшится, то конкуренция еще больше возрастет между арендодателями. В базе агентства этой весной и летом уже были объекты от 350 рублей.

В последнее время на улицах города можно заметить достаточно много количества машин с российскими номерами. Возможно россияне оживили рынок посуточной аренды?

— Те, кто остался в этом секторе, чувствуют себя вполне хорошо даже без Booking и Airbnb. Несколько раз этим летом свободных объектов было не найти. Не было свободных мест и в гостиницах. Хотелось, чтобы это стало тенденцией.

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