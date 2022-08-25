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Бойцы ВСУ сбили сразу девять российских «Орланов»

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  • 25.08.2022, 12:18
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Бойцы ВСУ сбили сразу девять российских «Орланов»

Техника на миллион долларов превратился в металлолом.

Войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 9 вражеских беспилотников, пытавшихся разведать позиции украинских войск.

На Facebook-страничке Генштаба ВСУ сообщили, что потери Россия понесла в День Независимости Украины.

«Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же сбивали их - всего «приземлили» 9 единиц», - говорится в сообщении.

Так, в частности, в Сумской и Черкасской областях украинские защитники уничтожили по одному, а в Черниговской области - 2 БПЛА, предположительно «Орлан-10».

Отметим, что стоимость одного такого беспилотника составляет примерно 120 тысяч долларов.

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