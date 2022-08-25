Лукашисты ровняют с землей польские могилы в Вороновском районе

Лукашисты ровняют с землей польские могилы в Вороновском районе11
- 25.08.2022, 12:21
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Местные жители сообщают, что для этого проводится целая спецоперация.
Союз поляков в Беларуси сообщает, что лукашисты ровняют с землей могилы польских солдат из «Армии Крайовой» в деревне Сурконты, которая находится в Вороновском районе Гродненской области.
Для этого, как сообщают местные жители, проводится целая спецоперация. Лукашисты оцепили дороги, которые ведут к могилам. Также жителям деревни, которые пробуют зафиксировать варварство режима, угрожают тюрьмой.