Ученые развеяли популярный миф о курах 2 25.08.2022, 12:25

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Под каким светом лучше растить этих птиц?

Синий цвет оптимален для кур во время роста, переключение на красный диапазон на яйценоскость не влияет, выяснили ученые из университета штата Миссисипи в США, передает 19 августа сетевое издание Poultry World.

Предыдущие исследования утверждали, что куры при красном свете не только раньше начинают нести яйца, но повышают яйценоскость, чем при белом или зеленом свете. Также говорилось, что смещение света в синий диапазон способствует росту птиц и ведет к меньшей активности.

Ученые вырастили 1000 кур породы Hy-Line W-36, разделив их на две одинаковые комнаты. Куры содержались без клеток. В одной комнате птицы росли с первой по восемнадцатую неделю под голубым светом. Затем с 19 по 31 неделю под красным светом. Контрольная группа в соседней комнате все время жила под обычными светодиодными лампами. Эксперимент провели дважды.

Переход от синего к красному повлиял на размер птиц и состав яиц. Куры, выросшие под голубым светом, были тяжелее. После переключения на красный свет, куры стали нести яйца с более крупным желтком и относительно небольшим белком по сравнению с курами, под обычным светодиодным светом.

Фактические показатели яйценоскости и ряд других факторов не зависели от цвета освещения. В докладе сказано: «Не обнаружено зависимости от диапазона света в продуктивности несушек, веса мозга, тонусе и концентрации гормонов».

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