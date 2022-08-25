Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты оккупантов

Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты оккупантов1
- 25.08.2022, 12:34
- 1,444
Точные удары САУ подорвали технику врага.
Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают точными ударами САУ уничтожать технику оккупантов.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
«Пока российское командование продолжает фантазировать на тему своих успехов на Южном направлении, морпехи 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вносят собственные коррективы во вражеское «все по плану», - говорится в сообщении.
В ВМС отмечают, что на днях благодаря плодотворному сотрудничеству аэроразведки и артиллерии бригады противник недосчитался нескольких бензовозов, нескольких БМП и боекомплекта, уничтоженных точными выстрелами САУ.