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Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты оккупантов

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  • 25.08.2022, 12:34
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Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты оккупантов

Точные удары САУ подорвали технику врага.

Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают точными ударами САУ уничтожать технику оккупантов.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

«Пока российское командование продолжает фантазировать на тему своих успехов на Южном направлении, морпехи 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вносят собственные коррективы во вражеское «все по плану», - говорится в сообщении.

В ВМС отмечают, что на днях благодаря плодотворному сотрудничеству аэроразведки и артиллерии бригады противник недосчитался нескольких бензовозов, нескольких БМП и боекомплекта, уничтоженных точными выстрелами САУ.

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