«Въехать в Польшу за двое суток — нереально» 3 25.08.2022, 12:41

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Репортаж из очереди на границе.

В начале нынешней недели очереди на въезд в Польшу для легковых машин побили новые рекорды и по количеству авто, и по срокам ожидания. Еще недавно ждать сутки считалось много, сейчас — хорошо, если за двое успеешь проехать к белорусскому шлагбауму. Журналисты побывали в зоне ожидания электронной очереди в пункте пропуска «Берестовица» и узнали, как, кто и почему ждут въезда в Польшу, пишет grodno.in.

Ждать двое суток или больше

— Я уже сутки здесь жду, впереди еще 200 машин. Это еще не меньше суток. Бесплатная очередь почти не движется, а заранее купить бронь не смог, не было мест. Я бы заплатил, чтобы не ждать, — говорит Вячеслав.

Первую ночь ожидания мужчина уехал ночевать в гостиницу, вторую ночь собирался провести на стоянке. Объясняет, что дважды ночевать в гостинице — дорого, сутки стоят 50 рублей, плюс дорога от Пограничного до Волковыска. Мужчина едет в польский Ченстохов на работу. Говорит, что машиной удобнее и дешевле, автобусом пришлось бы делать пересадки, носить сумки с вещами. В Бресте очередь была тоже на двое суток ожидания, но там не было места, где ждать, а в «Берестовице» есть стоянка.

Таких, как Вячеслав, на стоянке в зоне ожидания электронной очереди достаточно много. На вечер вторника было более 600 автомобилей. Время ожидания — от 37 часов. И это оптимистичный прогноз. На стоянке было много машин, которые приехали в воскресенье, когда в очереди было чуть больше 400 авто. Опытные путешественники говорили: если граница будет принимать легковушки так же медленно, тем, кто прибыл во вторник, придется ждать уже трое суток или больше.

— Если близко живете, вы можете домой поехать, там заниматься своими делами, а номер в очереди отслеживать на сайте. Когда останется машин 40–50, приезжайте, — посоветовали сотрудники «Белтаможсервиса», которые в режиме нон-стоп давали консультации водителям легковых машин и фур.

Сидят прямо на траве, лавочек на всех не хватает

Многие путешественники после регистрации в очереди тут же уезжали. На стоянке было не больше сотни или двух легковых машин.

— Знаете, это дорого туда-сюда кататься. Мы решили, что будем ждать. У нас скоро будет двое суток, как мы здесь живем. Сейчас мы пятые в очереди, но с такими темпами движения бесплатной очереди, нас могут вызвать через часов пять или шесть, — говорит Елена и приводит пример другой путешественницы:

— Вчера женщина в четыре или пять утра была седьмой в бесплатной очереди, а на границу ее вызвали только после 11 часов утра. Тут сейчас очень все медленно. Живая очередь почти не движется. Посмотрите на экран. Вызывают только платников — тех, кто заплатил за бронь.

Елена с мужем сидели прямо на траве в тенечке под деревом, потому что немногочисленные лавочки оказались все заняты. В машине ждать — жарко, а на лужайке можно даже прилечь. Нашлись и те, кто устроил дневной сон на свежем воздухе.

Трое детей и собака

Вторые сутки ждала въезда в Польшу по живой очереди семья француза по имени Омар. В Беларусь он приезжал в гости к родственникам жены и не ожидал, что уехать из страны будет так сложно.

— Когда мы приехали, были в очереди под номером 402, уже два раза ездили ночевать в гостиницу. У нас трое детей, собака. Тут ночевать трудно. Сейчас перед нами 40 машин. Больше в гостиницу не поедем. Может, получится купить горячий обед, местные приносят еду, но очень мало. В магазине можно купить что-то перекусить, но там выбор маленький и это перекусы, — рассказала старшая дочь Омара Надежда.

Девушка поделилась, что это будет самая запоминающаяся поездка их семьи. Из минусов отметила грязные туалеты. Из плюсов — вежливый персонал и белорусов.

— Ваши люди много разговаривают про актуальные вещи, нам помогают советами, подсказками. Мы узнали, что проблемы на границе из-за политики, что это поляки медленно работают и не пропускают машины. И сказали, что такое количество машин и такая медленная работа впервые, раньше такого скопления не было.

Едут на работу

Обратила на себя внимание семья, которая устроила дневной сон на лужайке, они расстелили лежак, рядом стояла переноска для кота.

— Мы очень редко ездим через границу, сегодня приехали, думали, что завтра уже будем в Польше, мужу завтра на работу. А тут говорят, что намного дольше ждать, придется ночевать в машине, — говорит Наталья.

Женщина переживала, что им делать с домашним котом, которого взяли в путешествие, ведь он боится выходить на улицу. Купить платную бронь, чтобы проехать без очереди, они не смогли. Все даты за неделю были разобраны.

Среди тех, с кем удалось пообщаться журналистам, на работу в Польшу ехали очень многие. Были замечены и машины, хозяева которых, скорее всего, занимаются приграничным бизнесом.

— Вот посмотрите на тот пассат. Он точно бензин возит, может кто-то товары едет привезти. Таких тоже много осталось. Они, конечно, вам в этом не признаются. Я вот на работу еду, у меня только личные вещи, — поделился мнением один из ожидающих в очереди мужчин, он тоже ждал около двух суток.

Бесплатная очередь практически не движется

— Мы что не люди? Платная очередь постоянно движется, а из живой почти никого не вызывают. Надо как-то регулировать, чтобы поровну и тех, и тех пускать, — сетовала Валентина, которая пила кофе за столиком возле курилки. В очереди она провела почти двое суток.

Сидевшая рядом женщина с двумя маленькими детьми приехала полчаса назад, ждала въезда по платной брони. Она объяснила, что каждый час есть только десять легковых машин, которые выкупили места в платной очереди. И все дело в том, что польская сторона работает так медленно, что принимают только эти 10 машин в час.

— Из бесплатной очереди могут вызвать две-три, в лучшем случае пять машин. Если поляки пускают так мало машин, надо придумать другой механизм. Получается, что платная очередь постоянно едет, а мы стоим сутками. Такое же постоянно. Однажды за день пропустили только десять машин из живой бесплатной очереди. В остальное время ехали только по платной брони, — отметила Валентина.

За сутки очередь продвинулась на 280 машин

Журналисты зарегистрировали машину в бесплатной электронной очереди вечером 23 августа, автомобиль был 613. Спустя сутки перед ним было 330 машин, очередь продвинулась на 283 машины.

По примерным подсчетам, если граница будет работать так же медленно, в Польшу корреспондент сможет попасть не ранее, чем утром 26 августа. Еще более 24 часов уйдет на ожидание, плюс 5–6 часов на само пересечение границы.

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