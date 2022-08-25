России грозит дефицит «кукурузников» 2 25.08.2022, 12:44

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И это не единственная проблема гражданской авиации РФ.

Россия осталась без самолетов малой авиации ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2. Их не смогут производить как минимум несколько лет, выяснили «Известия».

По данным издания, суд запретил деятельность единственного производителя ТВС-2МС — новосибирского «Русавиапрома». У предприятия выявили разнообразные нарушения — от незаконного оформления разрешительных документов на покупные агрегаты для самолета до недочетов в процессе производства. Компания считает претензии транспортной прокуратуры формальными и оспаривает их. Однако пока ее деятельность заморожена.

Но это не единственная проблема. Из-за санкций, введенных за вторжение России в Украину, у самолета придется заменить американские двигатель и винт. «Русавиапром» запросил на эти работы 9 млрд рублей у Минпромторга. Однако ведомство отложило вопрос о финансировании до сертификации самолета, которую нужно пройти заново.

ТВС-2МС — единственный российский борт малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. Разработчик самолета — новосибирский институт СибНИА им. Чаплыгина — уже подал заявку на получение сертификата, но процедура дорогостоящая и может затянуться на годы.

СибНИА и «Русавиапром» заключили лицензионное соглашение на серийное производство ТВС-2МС в 2015 году. До декабря 2019 года самолет использовался на основании аттестата о годности к эксплуатации, выданного Минпромторгом с Минтрансом. Однако затем Минтранс утвердил новые авиационные правила по сертификации авиатехники, ее разработчиков и изготовителей (ФАП-21). По ним производитель должен получать сертификат одобрения производственной организации. «Русавиапром» неоднократно обращался за разрешением в Росавиацию, но ведомство его так и не выдало из-за замечаний по процедуре подачи документов.

ТВС-2МС — это модернизированная версия «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 1940-х годов. Производство Ан-2 прекратилось в 1980-е. В 2011–2015 годах СибНИА разработал его модификацию, заменив поршневой двигатель АШ-62ИР на турбовинтовой TPE331-12 (Honeywell), а четырехлопастный винт АВ-2 на пятилопастный Hartzell. ТВС-2МС способен перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза.

Сертифицировать самолет 1947 года выпуска сложно, поскольку в законодательстве в этой области — вакуум. В Минпромторге сообщили, что сейчас проводятся наземные и летные испытания борта. По словам директора СибНИА Владимира Барсука, когда выдадут сертификат — неизвестно, и прогнозировать сроки невозможно.

Помимо этого, процедура может затянуться из-за конфликта между разработчиком и производителем, который длится уже несколько лет. В августе этого года СибНИА подал сразу несколько исков против «Русавиапрома» в арбитражный суд Новосибирска на 544 млн рублей. Институт обвиняет предприятие в том, что за три года оно так и не смогло устранить замечания Росавиации и получить разрешение на деятельность согласно новым правилам.

Привлечь же другого производителя для сборки ТВС-2МС СибНИА не может, так как в аттестате о годности (от 2015 года) единственным изготовителем указан «Русавиапром». При этом Барсук отметил, что институт готов выпускать ТВС-2МС сам, как только на рынке появится подходящий российский двигатель.

Между тем импортозамещение агрегатов тоже может занять несколько лет. В Минпромторге отметили, что для изготовления копий по имеющимся образцам (реверс-инжиниринга) и запуска их серийного производства потребуется провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов. В ведомстве назвали срок «от трех до пяти лет при условии активной работы, а также наличия необходимых ресурсов и финансирования».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев не верит в реверс-инжиниринг американского двигателя Honeywell. По мнению эксперта, это экономически необоснованный проект. Пантелеев считает, что лучше запастись американскими двигателями за границей через параллельный импорт.

На сегодня «Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации. В основном «кукурузники» используют в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы. Также эти самолеты применяют в Авиалесоохране и сельхозработах. Замены им на российском рынке сейчас нет. Разработку альтернативы — девятиместного ЛМС-901 «Байкал» — планируют завершить в 2023 году. В случае успеха первые поставки начнутся только в 2024-м.

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