Экс-премьер Молдовы заявил, что в стране выдают паспорта и водительские права со скрытой надписью «Беларусь» 25.08.2022, 12:45

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Фото: newsmaker.md

В правительстве стране пригрозили Иону Кику судом.

«Комсомольская правда в Молдове» сообщает, что в стране якобы участились случаи, когда граждане, получившие легально паспорт или водительские права становятся фигурантами дел о подделке документов

Инциденты происходят из-за того, что на официальных молдавских документах якобы проявляется под излучением надпись «Беларусь». Такие паспорта называют «полуфальшивыми» и сейчас изымают из оборота.

По словам, экс-премьера страны Иона Кику ситуация сложилась из-за дефицита бланков. В итоге изготовитель - польская фирма - использовала другие бланки на свое усмотрение. Как он утверждает, на новых документах читается «Беларусь» вместо «Молдова». А в стране возник дефицит паспортов, водительских удостоверений и многого другого.

По словам бывшего премьера, в Агентство госуслуг Молдовы летом 2022 года поступили бланки из польской фирмы. В итоге граждан Молдовы стали задерживать из-за подозрительной надписи «Республика Беларусь», которая проявлялась под инфракрасным светом. «Республика Беларусь» проявлялась в загранпаспортах, водительских правах и удостоверениях личности граждан Молдовы.

После нескольких таких случаев новые паспорта были выведены из обращения. На данный момент ведутся переговоры о закупке других форм для документов.

К слову, в правительстве Молдовы изложенную экс-премьером страны Ионом Кику информацию назвали ложной. Агентство государственных услуг Молдовы уточнило, что оставляет за собой право подать в суд на бывшего премьер-министра.

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