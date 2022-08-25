Режим Лукашенко стал еще ближе к окончательному дефолту 25.08.2022, 12:58

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Минфин признал оплату по евробондам рублями и на счет в «Беларусбанке».

В министерстве финансов Беларуси сообщили, что перевели на рублевый счет в Беларусбанке сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка. Такое решение там объяснили санкциями, передает telegraf.

В Минфине рассказали, что очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сумме 38,6 млн. долларов США в эквиваленте произведена 24.08.2022 «в полном объеме в соответствии с ранее принятым временным порядком исполнения внешних государственных долговых обязательств (постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» (в ред. постановления от 28.06.2022 № 413/15)».

При этом платеж осуществили за счет средств в иностранной валюте, но перечислили на «отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях».

В минфине заверили, что предоставили доступ к данным средствам британскому банку «Citibank N.A. London Branch».

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s назвало дефолтом выплату правительством Беларуси еврооблигаций белорусскими рублями.

Позднее агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Беларуси с C до RD, что означает ограниченный дефолт. Это связано с попыткой Беларуси выплатить долларовый долг белорусскими рублями, сообщается на сайте агентства.

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