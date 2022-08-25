Немецкий «Гепард» громит оккупантов в Украине 25.08.2022, 13:00

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Опубликовано первое видео.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на разных направлениях фронта, в частности с помощью западной техники. Так недавно украинские защитники получили очередную партию зенитных самоходных установок Gepard, уже сейчас активно используемых в боевых действиях.

На днях в сети появилась запись, на которой впервые зафиксировали немецкую установку Gepard в Украине. Эта мощная техника значительно усиливает позиции наших защитников и помогает им ликвидировать врага.

Такие зенитные самоходные установки долгое время являлись важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. С начала 2000-х Берлин вооружился более современной техникой, однако многие страны до сих пор имеют в арсенале Gepard.

Важная особенность установки в том, что его башня может совершать полный оборот и имеет две пушки и два радара, которые могут определять цель на расстоянии до 15 километров.

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