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Россияне в панике скупают йод

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  • 25.08.2022, 13:11
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Россияне в панике скупают йод

Спрос на него растет каждый месяц, начиная с марта.

В России с марта резко выросли продажи йодида, который принимают для защиты от радиации. На маркетплейсах Ozon и Wildberries спрос взлетел на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем, пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу интернет-ретейлеров.

В топе продаж оказались таблетки «Йод+Селен» бренда «Биакон», таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS.

Кроме того, россияне стали скупать приборы для измерения уровня радиации.За период с 1 по 22 августа совокупные продажи дозиметров на Ozon и Wildberries выросли на 161% по сравнению с июлем. В основном покупатели брали приборы брендов СОЭКС, Radiascan и Radex.

Спрос на товары, связанные с темой радиации, в России подогревает новостной фон, заключает гендиректор Moneyplace Дмитрий Ермолаев: «Селлеры видят ключевые запросы и стараются заранее удовлетворить потенциальный спрос, заводя эти товары на маркетплейсы». При этом цены на приборы для измерения дозы радиации падают: в августе они снизились совокупно на 10%, говорят в Moneyplace. «Селлеры выложили свой товар и смотрят, за какую цену их будут покупать», — объясняет Ермолаев.

Всплеск спроса на йодид калия после начала войны в Украине фиксировали и в США. В марте The Daily Mail писал, что таблетки йодида калия пропали из аптек и супермаркетов, торгующих безрецептурными препаратами. Таблетки от радиации на фоне сообщений о боях вокруг украинских АЭС скупали и в Европе, сообщала Би-би-си.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о сильнейшем за десятилетия риске ядерной войны. Он сделал такое заявление из-за неоднократных обстрелов Запорожской АЭС. На случай радиационного выброса жителям украинского Энергодара обещали раздать 25 тысяч таблеток йодида калия. Ранее власти Украины провели серию учений по ликвидации последствий выбросов. Украинские спасатели в полном защитном снаряжении отработали оказание помощи пострадавшим от ядерного взрыва и порядок действий в подобной ситуации. В случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать 400 тысяч жителей из Запорожской и Днепропетровской областей. В 50-километровую зону обязательного отселения попадут города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие.

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