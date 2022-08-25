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В каких случаях детей будут перевозить до школ и детсада бесплатно

  • 25.08.2022, 13:16
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В каких случаях детей будут перевозить до школ и детсада бесплатно

В Беларуси утвердили порядок бесплатного перевоза.

В Беларуси утвержден новый порядок бесплатной перевозки обучающихся к детсадам, школам и учреждениям спецобразования, информирует Национальный правовой портал со ссылкой на постановление Совмина Беларуси №540 от 23 августа 2022-го.

В Кодексе об образовании заявлено, что местные исполкомы и распорядительные органы обязаны организовать бесплатный подвоз детей, которые проживают в сельской местности, к государственным детским садам и школам, а также учреждениям специального образования. Исключение - спецшколы-интернаты.

Установлено, что бесплатный подвоз организуется в обе стороны - туда и обратно. Условием для этого должно быть отсутствие подходящего учреждения образования по месту жительства или непредоставление в нем места. Также бесплатный подвоз детей организуется при отсутствии в населенном пункте регулярного транспортного сообщения.

Кроме того, специально оборудованный школьный автобус должен приезжать за детьми с особенностями психофизического развития, которые обучаются в государственных коррекционных и реабилитационных центрах, и также за детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (значительным, резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием).

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