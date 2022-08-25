закрыть
25 августа 2022, четверг, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Крота» ФСБ в украинском Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы

8
  • 25.08.2022, 13:18
  • 4,212
«Крота» ФСБ в украинском Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы

Злоумышленник передавал спецслужбе РФ секретные сведения.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества заведующего отделом секретариата Кабинета министров, который оказался «кротом» ФСБ.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

В начале 2022 года сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты.

Злоумышленники передавали спецслужбе РФ различные разведданные, в частности, персональные данные украинских правоохранителей, а также сведения, касавшиеся состояния обороноспособности страны и обустройства госграницы.

За это они получали от своих российских кураторов $2-$15 тысяч, в зависимости от степени секретности и важности собранной информации.

Решением суда агент ФСБ из Кабмина был признан виновным в государственной измене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников