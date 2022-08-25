«Крота» ФСБ в украинском Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы

«Крота» ФСБ в украинском Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы8
- 25.08.2022, 13:18
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Злоумышленник передавал спецслужбе РФ секретные сведения.
Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества заведующего отделом секретариата Кабинета министров, который оказался «кротом» ФСБ.
Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
В начале 2022 года сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты.
Злоумышленники передавали спецслужбе РФ различные разведданные, в частности, персональные данные украинских правоохранителей, а также сведения, касавшиеся состояния обороноспособности страны и обустройства госграницы.
За это они получали от своих российских кураторов $2-$15 тысяч, в зависимости от степени секретности и важности собранной информации.
Решением суда агент ФСБ из Кабмина был признан виновным в государственной измене.