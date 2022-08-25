Украинский эксперт спрогнозировал мощную операцию по «зачистке» Крыма 1 25.08.2022, 13:15

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Российские военные базы на полуострове ждет «коллективная Новофедоровка».

Международный обозреватель Иван Яковина оценил шансы проведения совместной с США военной спецоперации по «зачистке» временно оккупированного Крыма от российских военных объектов.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире Радио НВ.

«Американцы явно помогают Украине советами. Если украинские и американские генералы сядут и спланируют операцию по «зачистке» Крыма от российских военных объектов, то, я думаю, у такой операции будут все шансы на осуществление. Потому что американское оружие существенно лучше российского», – отметил эксперт.

При этом Яковина упомянул, что США уже сейчас передают Украине противорадарные ракеты HARM предназначенные специально для уничтожения наземных комплексов ПВО, в том числе, в Крыму:

«США открытым текстом разрешили применять эти ракеты против любых российских целей в Крыму, да и не только эти ракеты, вообще все. Крым, сказали американцы, – это территория Украины, применяйте такое оружие, какое захотите, мы не против. При этом раньше американцы намекали, что, наверное, не стоит этого делать».

«Так вот когда Украина выяснит, где какие российские системы ПВО стоят в Крыму, как они работают, то я думаю, что во все эти системы ПВО прилетят противорадарные ракеты HARM. Когда полуостров полностью будет отключен от ПВО, туда уже полетят какие-то более серьезные ракеты, может быть Harpoon или ATACMS, – предположил Яковина. – Эти ракеты превратят российские военные базы в Крыму в подобие Новофедоровки, которая была успешно раскрошена серией взрывов».

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