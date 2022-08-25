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СМИ: Кортеж Путина посреди ночи срочно приехал в Кремль

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  • 25.08.2022, 13:30
  • 16,568
СМИ: Кортеж Путина посреди ночи срочно приехал в Кремль

Что случилось?

В ночь на 25 августа на улицах Москвы был замечен кортеж президента РФ Владимира Путина, мчавшийся в направлении Кремля.

Об этом информирует британская ежедневная газета Daily Mail, ссылаясь на видео из соцсетей.

Журналисты отмечают, что бронированный президентский лимузин Aurus и кортеж автомобилей сопровождения ехали на большой скорости по улицам столицы РФ в направлении Кремля.

Издание напоминает, что у Путина есть привычка заранее записывать свои ключевые видеообращения из Кремля. В частности, существует предположение, что ночное обращение, в котором кремлевский диктатор объявил полномасштабную войну против Украины (так называемую «спецоперацию»), было записано не в момент демонстрации, а перед тем.

В Кремле пока не предоставили никаких официальных комментариев по поводу причин срочной поездки кортежа. Издание пишет, что эта ночная поездка вызывает опасения, что диктатор задумывает какой-то очередной шаг для эскалации войны.

«Полуночный рывок Владимира Путина в Кремль вызвал опасения, что он задумывает новый важный шаг в войне против Украины», — говорится в публикации.

Кортеж был замечен на улицах Москвы через несколько часов после того, как путинские войска нанесли ракетный удар по поселку Чаплино Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, десятки получили ранения. Циничные обстрелы оккупанты произвели в День Независимости Украины.

Видео поездки кортежа обнародовал один из российских пропагандистских Telegram-каналов, однако впоследствии удалил его (как предполагает издание, возможно, под давлением официальных лиц РФ). Однако видеозапись уже успел распространиться в сети.

Как известно, Путин живет не в Кремле, а в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой.

Бывший депутат Госдумы РФ, пропагандист Сергей Марков утверждает, что ночная поездка кремлевского диктатора якобы может быть связана с планами объявить Украину «террористическим государством».

Другая версия, по данным издания, состоит в том, что Путин планировал объявить о «серьезной эскалации войны» на фоне заявления Соединенных Штатов о новом масштабном пакете военной поддержки для Украины почти на $3 млрд.

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для нашей страны на $2,98 млрд. Он отметил, что это позволит Украине и дальше защищать себя в долгосрочной перспективе.

В новый пакет войдут: шесть зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами; дополнительные артиллерийские боеприпасы; противоартиллерийские радиолокационные станции; американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle; беспилотные авиационные системы VAMPIRE; ракетные системы с лазерной наводкой и т.д. Поставки оружия из нового пакета помощи ожидаются в ближайшие месяцы.

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