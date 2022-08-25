В Гродно из-за жары расплавились экопарковки 8 25.08.2022, 13:30

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Пластиковые «соты» нагревались минимум до 70°.

Оказывается, жаркая погода может оказывать влияние не только на бетонные дороги, но и на экопарковки — они начинают «вздуваться» при более чем 31 ºС. Известно, что плитки для них делают из выброшенных полиэтиленовых пакетов. Возникло предположение, что материал не выдерживает высокую температуру. На предприятии-изготовителе объяснили, в чем дело.

Идея экопарковки — обеспечить место для стоянки и при этом не повредить траву. Машина должна стоять, опираясь на пластиковую сетку, а в сотах — расти газон. В Гродно цели достичь не удалось: в сотах не росла трава. Тем не менее экопарковки получили распространение в облцентре. И в этом сезоне их постигла новая беда: как пишет AutoGrodno, из-за жары пластиковые соты начали деформироваться, полотно парковки стало подниматься буграми.

Если бы на парковке в этот день стояло больше автомобилей либо если бы между сотами росла трава, солнечные лучи не смогли бы прогреть пластик до высоких температур. А так, можно предположить, соты нагревались минимум до 70°. После того как температура воздуха снизилась, пластиковые плитки не вернулись в исходное состояние.

«Мы сделали замеры плитки, которую приподняло (деформировало) на парковках, и сравнили их с новыми плитками, которые только что были выпущены на заводе. Их размеры оказались абсолютно идентичны: 65,5 см длиной и 43,5 см шириной, — рассказали специалисты КПУП „Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов“, где были изготовлены соты для экопарковки. — Мы заметили, что на этой парковке нарушена технология укладки плитки. А именно не сделаны тепловые зазоры между плитками. Каждая плитка плотно прижата друг к другу. Предполагаем, что во время экстремальной температуры плитка могла незначительно расшириться и из-за отсутствия зазоров стала приподниматься. После остывания плитка вернулась в исходное состояние и уже не была деформирована».

«Мы предупреждали исполнителя о необходимости организации тепловых зазоров, — дополнили на предприятии. — И это не единственное нарушение технологии обустройства экопарковки. По правилам соты экопарковки нужно заполнить на 2/3 черноземом, засеять их травой и не вводить парковку в эксплуатацию на протяжении одного сезона. Траве нужно дать возможность прорасти, закрепиться, и тогда на ней можно уверенно парковать автомобиль. Увы, это правило было нарушено в каждом случае в Гродно».

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