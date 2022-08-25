Ученые: Кофе может помочь отказаться от табака 15 25.08.2022, 13:33

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Теперь к длинному списку можно добавить еще одно положительное качество этого удивительного напитка.

Некоторым курильщикам первая сигарета в день без чашки кофе не приносит никакого удовольствия. Это совсем не случайно, пишет Techinsider.

Как показало исследование, проведенное учеными Университета Флориды, в жареных кофейных зернах есть химические соединения, которые смягчают утреннюю тягу к никотину.

В ходе экспериментов на культурах нейронов ученые выявили в кофе химические соединения, которые напрямую влияют на высокочувствительные никотиновые рецепторы в головном мозге. У курильщиков эти рецепторы сильно возбуждены утром после ночной отмены никотина.

Соединения, содержащиеся в кофе могут «успокоить» никотиновые рецепторы и заменить утреннюю сигарету. А может быть, не только утреннюю.

«Эти результаты еще предстоит проверить на людях, но они являются важным шагом на пути к лучшему пониманию того, как кофе и сигареты влияют на никотиновые рецепторы в головном мозге», — говорит Роджер Л. Папке, профессор Университета Флориды. «Кофеин — это компонент кофе, который вызывает хорошее самочувствие у большинства людей, но курильщики могут получить еще один бонус».

Исследователи применили раствор темного обжаренного кофе к клеткам с никотиновыми рецепторами человека. Ученые показали, что органическое химическое соединение n-MP, присутствующее в кофе, помогает восстановить дисфункцию никотиновых рецепторов, которая и приводит к тяге к никотину у курильщиков.

Мы много раз писали о несомненной пользе кофе. Теперь к длинному списку можно добавить еще одно положительное качество этого удивительного напитка.

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