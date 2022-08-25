Лукашенко могут ждать проблемы и от Грузии

Лукашенко могут ждать проблемы и от Грузии3
- 25.08.2022, 13:38
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В так называемое союзное государство просятся сепаратисты из Абхазии.
Сепаратисты из Абхазии готовы присоединиться к так называемому союзному государству Беларуси и России. Об этом в эфире у российского пропагандиста Соловьева заявил лидер сепаратистов Аслан Бжания.
Также он сообщил, что так называемое абхазское государство и Беларусь в ближайшее время реализуют крупный инвестиционный проект, но не привел никаких подробностей.
Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.