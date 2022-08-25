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Лукашенко могут ждать проблемы и от Грузии

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  • 25.08.2022, 13:38
  • 6,620
Лукашенко могут ждать проблемы и от Грузии
фото: ТАСС

В так называемое союзное государство просятся сепаратисты из Абхазии.

Сепаратисты из Абхазии готовы присоединиться к так называемому союзному государству Беларуси и России. Об этом в эфире у российского пропагандиста Соловьева заявил лидер сепаратистов Аслан Бжания.

Также он сообщил, что так называемое абхазское государство и Беларусь в ближайшее время реализуют крупный инвестиционный проект, но не привел никаких подробностей.

Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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