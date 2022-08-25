Российские военные на грани бунта: РФ ждет «расползание» регионов 1 25.08.2022, 13:41

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«Добровольческие» формирования могут сыграть с Кремлем злую шутку.

В ближайшее время Россию ждет интересный период трансформации федерации в конфедерацию, а возможно даже полное «расползание регионов» и вымогание децентрализации власти от Кремля.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Апостроф TV.

По его словам, добровольческие формирования, которые сейчас массово создают в регионах РФ, могут сыграть со страной злую шутку. Преимущественно, это идеологически настроенные люди, которые идут воевать с «нацизмом, фашизмом, бандеровцами» и тому подобным. Так что, вероятно, со временем местные политики смогут использовать их в своих целях – для защиты национальных интересов своего региона РФ.

Кроме того, в России процветает коррупция. Нередки случаи, когда командиры не оформляют солдатам боевые, скрывают места дислокации.

«То есть солдат воюет на Харьковщине, а офицеры пишут, что он где-то в Ямполе под Москвой и никаких боевых выплат ему не начисляют. Поэтому там очень серьезная ситуация», - отметил он.

Также на войне в Украине массово погибают полевые младшие офицеры на уровне командиров взводов или роты.

«Не всегда пулевое отверстие, от которого они погибли, спереди. Иногда оно бывает и сзади. В пылу боя выстрелить в спину а затем пробежать вперед и сказать - «шальная пуля». Такие случаи не единичны" , - подчеркнул Жданов.

Он также добавил, что неоднократно командование РФ выгоняло солдат на поле боя под угрозой применения оружия, что свидетельствует о том, что Россия находится на грани возможностей.

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