«Слышал про себя обидное — урезал зарплату» 2 25.08.2022, 13:59

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Шесть историй белорусских программистов о «беспределе» в ИТ-компаниях.

Журналисты devby.io спросили у белорусских айтишников, с какой «жестью» им приходилось иметь дело на работе.

«Отработал полный месяц — получил 300+ рублей»

— Работал в небольшой ИТ-компании, которая ориентировалась на внутренний рынок и работала преимущественно с госзаказчиками.

День зарплаты для всех был загадкой: заплатят или нет и сколько. Можно было отработать весь месяц, а в итоге получить 300+ рублей.

Все из-за контракта. В нем прописывались минимальная ставка за час работы либо оклад, а остальное доплачивалось на усмотрение руководства в зависимости от выполненных задач.

Система была следующей. Каждому работнику давался план работы, равный количеству рабочих часов в месяц, и распределялась нагрузка по задачам. Ежемесячно план подписывался руководством и передавался в бухгалтерию для оплаты отработанных часов согласно контракту.

Пару лет назад по тарифной ставке за час работы платили 2 рубля. Если в месяце было 168 рабочих часов, то сотрудник гарантированно получал 336 рублей и плюс деньги за часы, которые ему засчитывали. Это могло быть 30, 50, 90 и даже максимум 168 часов, если сильно повезет.

Но руководство «закрывало» задачи на свое усмотрение. Если по какой-то причине таск не принимался (ошибки в коде, заказчик не принял работу, команда плохо работала), то статус задачи выставлялся «не принята». И потраченное время оплачивалось по минимальной стоимости. Поэтому часто в день зарплаты большинство сотрудников не знали, подпишут ли им отчет и сколько в итоге они получат на руки. В среднем выходило, что компания платила половину от оговоренной зарплаты.

У других позиций (не разработчиков) был другой принцип оплаты. Условно, новый работник договаривается на 2000 рублей. В контракте прописывался оклад 50% + премия 50%. По итогам месяца работник получал 1000 рублей, если отработал полный месяц. А вот получение премии нужно было обосновать. Здесь все зависело от напористости сотрудника и его умения отстоять свою точку зрения. Такие прения сторон могли продолжаться в кабинете начальства не один час на протяжении нескольких дней.

Каждый месяц в компании устраивались шуточные соревнования, выясняли, кому заплатили меньше всех. Если, конечно, не находился абсолютный победитель, который почти ничего не получал, потому что ему не закрыли ни одного часа работы.

Через 2-3 месяца работы многие пытались забрать трудовую любым способом без увольнения по статье. Кто-то просто уходил без трудовой или пытался бороться через суд. Кто шел на угрозы и шантаж, у того был шанс уволиться тихо. В 99% случаев те, кто отработал год по контракту, потом увольнялись.

«Прошла ликбез о «правильности» выбрасывания прокладок»

— У меня был опыт работы в компании по продажам готовых курсовых работ.

Офис небольшой, из 20 человек — 5 девушек, включая руководителя. Так вот она установила такое правило. Средства личной гигиены (прокладки/тампоны) все девушки должны выбрасывать исключительно в мусорные ведра возле рабочих столов. И желательно «закапывать» их глубоко в мусор. Даже плотно упакованные средства личной гигиены было запрещено выбрасывать в общем туалете.

По этому поводу нас даже собирали на «ликбез» о «правильности» выбрасывания. После этого в течение пары месяцев руководитель мониторила, как исполняется ее распоряжение.

«СЕО лично просматривал и мониторы, и камеры видеонаблюдения»

— Около полугода проработал техником-программистом в аутсорсинговой компании.

Странности начались сразу после принятия оффера. Всем, кто прошел стажировку, прислали новенькие CV с перечнем из десятков технологий, тремя годами опыта и даже краткой биографией. Все это надо было вызубрить, а на следующий день пройти собеседование с потенциальным заказчиком.

Я сперва решил, что наверху что-то напутали. Но проектный менеджер объяснил, что они так работают и ничего странного в этом не видят.

Рабочие процессы в компании — это отдельная тема. По сути, тебе после трех месяцев самообучения дают проект и все. Даже спросить совета не у кого, потому что опытные люди увольняются, бывает, через месяц. Все остальные — такие же стажировщики, только постарше.

Раз в день в офисе раздавали сушки. Сотрудники буквально на коридоре караулили эйчара, которая в строго определенное время выносила одну-две несчастных коробки на всех.

СЕО компании лично просматривал и мониторы, и камеры видеонаблюдения вместе с двумя доверенными менеджерами. Как только он слышал про себя что-то обидное, сразу урезал зарплату.

В прошлом году двое парней подали на компанию в суд. После этого примерно половина коллег из моего отдела получила голые оклады — 400 рублей.

Когда людям начали резать зарплаты, многие возмутились. Некоторым сотрудникам не отдавали трудовые. Коллеги пожаловались в Минтруда и соцзащиты, надеялись, что будет какая-то проверка компании. Но это не помогло.

Я подал заявление об увольнении по соглашению сторон. После долгих бесед меня уволили за прогул и выплатили на карточку голый оклад. Недоплатили примерно 600 долларов. Судиться не было ни времени, ни денег. Да и опыт моих коллег показал, что надежды мало.

«Работал неофициально, не заплатили 19 тысяч евро»

— Несколько лет работал тимлидом в небольшой аутсросинговой компании (30+ человек). Получал около 4 тысяч евро налом по договоренности с компанией. Никаких контрактов не было. Зарплата неофициальная. Директор говорил, что «лучше вместо налогов буду больше платить».

Компания нравилась, коллектив был супер. Но так случилось, что от нас ушел основной заказчик — американская компания, после чего начались проблемы.

Сначала сотрудникам снизили зарплату до 500 долларов, а через два месяца — до 50. Причем директор свое время считал по 100 долларов час, а что оставалось — раздавал. И убеждал, что все вернет. В итоге я уволился. Если считать ту зарплату, на которую я договаривался, то общий долг передо мной за пять месяцев составил около 19 тысяч евро. Но так как работал неофициально, то глупо было что-то требовать. Бесценный опыт.

«Компания проверяла родственные связи в МВД»

— Работал в крупной компании. При трудоустройстве дали анкету, в которой в том числе надо было заполнить пункт о том, есть ли у тебя родственники в суде или системе МВД. И предупредили, что если эта информация окажется недостоверной, компания откажет в трудоустройстве. Это было еще до всех политических событий 2020 года.

Еще одна особенность — в контракте прописывали зарплату намного меньше, чем обсуждалась на собеседовании. Говорили, что остальная часть будет выплачиваться в виде премии. Например, моя зарплата по договоренности была 2000 долларов, а по контракту 300 долларов. За все время работы всегда выплачивали оговоренную сумму. Но когда я захотел уволиться до окончания контракта, шантажировали тем, что выплатят только минимальную часть.

Договаривались, что отпустят через месяц-полтора, будут искать замену. Но срок выходил, а отпускать не собирались, так как кандидаты не подходили. В конце концов нашли человека и меня отпустили.

«Все перерабатывали, но бесплатно. Текучка все равно была низкая»

— Два года отработала в небольшой аутсорсинговой компании.

Одной из особенностей компании были постоянные переработки. О них никто не предупреждал на старте, и они никогда не оплачивались. Хеды отделов чаще всего работали до часу ночи, а некоторые хеды — без выходных несколько месяцев. Я сама часто сидела до 12 ночи.

Мы пытались как-то решить эту проблему, повлиять на руководство, но нам говорили «надо сделать» и все. Люди, которые настраивали свой рабочий день строго на 8-9 часов, не ценились и их часто увольняли спустя 3-4 месяца работы. Но в целом текучка в компании была на удивление не высокая. Ребята спокойно выдерживали год-два.

При этом зарплаты были ниже рынка. Бизнес-аналитики уровня джуниор получали 300-400 долларов даже после года работы, у хедов отделов зарплата была 1000 долларов.

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