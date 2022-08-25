Валил черный дым: как горел российский Ка-52, сбитый в День независимости Украины 4 25.08.2022, 14:04

4,126

«Гордость российской авиации» сгорела в украинских полях.

Вооруженные силы Украины продолжают демилитаризировать российскую оккупационную армию. В День Независимости защитники страны сбили вражеский вертолет Ка-52.

В сети показали, как горел уничтоженный вертолет армии РФ. Об этом в Telegram сообщает СтратКом ВСУ.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет на востоке страны. Так называемая «гордость российской авиации» стоимостью около 16 млн долларов сгорела в украинских полях.

«Догорает один из сбитых в День независимости Ка-52», – говорится в описании к видео.

Напомним, украинские защитники 24 августа около часу ночи уничтожили один из самых дорогих и самых современных вражеских вертолетов. Его стоимость составляет не менее 16 миллионов долларов.

Напомним, что за сутки 24 августа воины Вооруженных сил Украины ликвидировали 150 оккупантов. Также были уничтожены три вражеских вертолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».