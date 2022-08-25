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Белорусскую волонтерку не пустили в Украину, несмотря на ВНЖ

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  • 25.08.2022, 14:15
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Белорусскую волонтерку не пустили в Украину, несмотря на ВНЖ
Алинa Бинадa

Девушка находилась на украинской территории до середины мая.

Белорусскую волонтерку Алину Сельвесюк (Бинаду) не пустили в Украину, хотя у нее есть временный вид на жительство. Об этом девушка написала в Twitter.

«Вчера меня не впустили в Украину, но напомнили о ракетах, которые летят с территории Беларуси и в которых я виновата. Волонтерство, мои донаты и вся помощь, которая есть и сейчас, никого на границе не интересовали», — пишет Алина.

Девушка пишет, что была в Украине до середины мая, волонтерила: «Еду готовила, сети плела, размещала людей в Германии, помогала с трансфером, дедосила сайты, задонатила примерно 1500 евро».

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