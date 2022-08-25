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Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке «референдума»

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  • 25.08.2022, 14:29
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Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке «референдума»

В том же здании находился и пункт выдачи российских паспортов.

Ночью 25 августа под временно оккупированным Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму, который собираются проводить российские захватчики. В том же здании находился и пункт выдачи российских паспортов.

Как передает «РИА Мелитополь», взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи.

По данным издания, это вызвало панику у коллаборантов, поскольку они поняли, что оформлять паспорта и готовится к референдуму опасно для жизни.

Сейчас на месте происшествия дежурят военные полицейские – к зданию никого не подпускают.

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