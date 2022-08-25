Под Лидой у фермера забрали землю из-за красивых фото в Сети 6 25.08.2022, 14:45

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Поле белорусы облюбовали для фотосессий.

Маковое поле в Лидском районе, уничтожили. Экспертиза показала, что опийный мак, из которого можно приготовить наркотик. Об этом сообщает газета «Принеманские вести» со ссылкой на РОВД Лидского района.

Маковое поле занимало площадь 106 гектаров. Экспертиза показала, что опийный мак, из которого можно приготовить наркотик. Сразу после этого поле уничтожили.

У фермера изъяли этот земельный участок «за несвоевременное исполнение предписания и игнорирование требований милиции».

Напомним, этим летом белорусы облюбовали маковое поле в Лидском районе недалеко от деревни Малое Ольжево. Среди цветов устаивали эффектные фотосессии, что не нравилось фермеру. Он даже потребовал у милиции организовать контроль его земель. Но у него возникли проблемы посерьезнее — ему пригрозили забрать землю. На поле должен был расти озимый рапс, но мак полностью заглушил сельхозкультуру — два года подряд. Поскольку мак находится в перечне особо опасных сорняков, возникла угроза соседним землям, как частного пользования, так и сельхозорганизаций. Фермеру вменялось невыполнение отраслевых регламентов.

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