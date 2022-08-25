Очень плохие новости для РФ 5 Борислав Береза

25.08.2022, 14:38

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Борислав Береза

фото: Facebook

Что означает заявление Пентагона о военной помощи Украине.

Я с плохими новостями. С очень плохими новостями для России.

Пентагон 24 августа озвучил, что новый пакет помощи Украине предназначен для укрепления обороны государства на долгие годы, в отличие от более краткосрочной военной помощи.

Фактически заявление Пентагона означает:

а) Пентагон уверен, что Украина как международный субъект сохранится;

б) Украина рассматривается, как стратегический союзник коллективного Запада и ему будут помогать на постоянной основе;

в) Военная стратегия Украины — активное сдерживание России и обнуление ее военного потенциала.

Это очень плохие новости для России. Вторжение в Украину медленно, но уверенно превращается для России в такое же «болото», каким Вьетнам в итоге стал для США.

При абсолютно разных причинах начала войн эти ситуации схожи. Но напомню, что в итоге США потратили огромный военный, финансовый и человеческий ресурс, но ничего не добились и вынуждены были покинуть Вьетнам.

Этой войной США не гордится. Россию ждет то же, но помноженное на разрушительные процессы наложения санкций и эффект изоляции от современных технологий.

Фактически, Кремль загоняет Россию в рамки Ирана. Жить так можно, но полноценно развиваться и играть активную роль в геополитике не удастся. Россия вынуждена будет вывести войска из Украины, но последствия для нее будут неизмеримо хуже, чем были последствия вывода войск из Вьетнама для США.

А главное, что уже продемонстрировала Россия, что она с ее уровнем вооружения и с ее армией не является равным противником для США и для НАТО. Миф развеялся в Украине.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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