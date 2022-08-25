закрыть
25 августа 2022, четверг, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Очень плохие новости для РФ

5
  • Борислав Береза
  • 25.08.2022, 14:38
  • 5,190
Очень плохие новости для РФ
Борислав Береза
фото: Facebook

Что означает заявление Пентагона о военной помощи Украине.

Я с плохими новостями. С очень плохими новостями для России.

Пентагон 24 августа озвучил, что новый пакет помощи Украине предназначен для укрепления обороны государства на долгие годы, в отличие от более краткосрочной военной помощи.

Фактически заявление Пентагона означает:

а) Пентагон уверен, что Украина как международный субъект сохранится;

б) Украина рассматривается, как стратегический союзник коллективного Запада и ему будут помогать на постоянной основе;

в) Военная стратегия Украины — активное сдерживание России и обнуление ее военного потенциала.

Это очень плохие новости для России. Вторжение в Украину медленно, но уверенно превращается для России в такое же «болото», каким Вьетнам в итоге стал для США.

При абсолютно разных причинах начала войн эти ситуации схожи. Но напомню, что в итоге США потратили огромный военный, финансовый и человеческий ресурс, но ничего не добились и вынуждены были покинуть Вьетнам.

Этой войной США не гордится. Россию ждет то же, но помноженное на разрушительные процессы наложения санкций и эффект изоляции от современных технологий.

Фактически, Кремль загоняет Россию в рамки Ирана. Жить так можно, но полноценно развиваться и играть активную роль в геополитике не удастся. Россия вынуждена будет вывести войска из Украины, но последствия для нее будут неизмеримо хуже, чем были последствия вывода войск из Вьетнама для США.

А главное, что уже продемонстрировала Россия, что она с ее уровнем вооружения и с ее армией не является равным противником для США и для НАТО. Миф развеялся в Украине.

Борислав Береза, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников