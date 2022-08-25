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Белорусов будут более тщательно досматривать на границе с Литвой

  • 25.08.2022, 14:35
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Белорусов будут более тщательно досматривать на границе с Литвой

Это касается как фур с грузами, так и личного досмотра.

Литовская таможня, обеспечивающая контроль за выполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенного досмотра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Количество таможенников на границе увеличат, в случае необходимости будут привлекаться сотрудники и из других ведомств. Также планируется активизировать методы физического осмотра.

Отправители, грузополучатели и перевозчики, которые уже пытались обойти санкции, будут подвергаться дополнительной проверке.

«Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которых уличили в попытках обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом», — заявил генеральный директор Литовской таможни Дарюс Жвиронас.

В ведомстве также озвучили статистику: с 1 марта этого года, когда литовские таможенники усилили контроль за соблюдением санкций ЕС, было зафиксировано более 3 тысяч нарушений, 1200 фур из Беларуси и России с товарами не впустили в Литву.

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