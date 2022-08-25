Виноделие и ФСО: как живет и на чем зарабатывает сын Дмитрия Медведева 25.08.2022, 14:58

История Ильи Медведева очень похожа на историю его отца.

До недавнего времени 27-летний Илья Медведев вел незаметный – по меркам детей российских чиновников – образ жизни. Сын бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева снимался в «Ералаше», скромно учился в МГИМО, дал пару интервью про мечты о собственном бизнесе – вот и все, что о нем было известно. Но чем старше становился Илья Медведев, тем больше он походил на типичного представителя российской номенклатуры. Устроился на работу в компанию близкого к его отцу олигарха; пользовался роскошной недвижимостью, на которую вряд ли мог заработать. «Настоящее Время» и «Медуза» рассказывают, как Илья Медведев в некотором смысле повторил путь своего отца, из мечтателя-инноватора превратившись в единоросса с коттеджем на Рублевке.

«Серебро» и ФСО

За выступление на банкете в баре Royal Bar на берегу Химкинского водохранилища в Москве группа «Серебро» попросила гонорар – полтора миллиона рублей. Зрителями были бакалавры, выпускники факультета международного права МГИМО 2016 года. Они скинулись по 15 тысяч рублей на еду и напитки – но платить по несколько сотен тысяч рублей еще и за поп-группу для них было слишком дорого.

С музыкантами расплатился 21-летний Илья Медведев, большой поклонник группы «Серебро», сын премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Платить за друзей было вполне в духе Ильи Медведева, хотя, по воспоминаниям его знакомых, он явно не из тех людей, которые сорят деньгами или кичатся статусными родителями. Медведев хорошо учился, не пропускал пары и «не понторезил», говорят сейчас его однокурсники.

Историю о выступлении группы и ее гонораре «Серебро» «Медузе» и Настоящему Времени рассказали два собеседника, которые были на этой вечеринке. Представитель группы на вопросы журналистов не ответил.

"Типичный представитель московской интеллигенции – очень воспитанный, очень приличный, тактичный. Образцово-показательный, приятный молодой человек. Маме понравится, если такого жениха домой приведешь. Всегда был очень приветлив, очень найс. Девушкам нравился: воспитанный, симпатичный. Как он мог не понравиться?!» – описывает Илью Медведева в разговоре с авторами этого расследования его приятельница.

Знакомые Медведева-младшего отмечают не только его приятный характер и привлекательную внешность, но и хорошее чувство юмора (например, переписываясь в чатах, он любит присылать мемы). «С ним можно было поговорить, приколы рассказать, по политике он не загонялся», – рассказывает однокурсник Ильи о его студенческих годах. «В нем никогда не было чванства, свойствоенного детям высокопоставленных чиновников», – говорит собеседник «Медузы» и Настоящего Времени, знающий Илью с подростковых лет.

Знакомые Медведева-младшего вспоминают, что в вузе он предпочитал компанию тех, кто поступил в МГИМО «без блата» – честно победив в олимпиадах или получив высокие баллы на ЕГЭ. «И вот условная девочка из далекого города, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ, попадает в группу к Медведеву, а он зовет всю группу [в гости] домой – где прислуга и частный кинотеатр», – рассказывает «Медузе» и Настоящему Времени однокурсница Ильи. О том, что у Медведева-младшего «на даче» был свой кинотеатр, слышал и другой его знакомый. Оба источника утверждают, что сама дача находилась на Рублевке, но точный адрес они не знают.

МГИМО считается одним из ведущих вузов России

Конечно, статус отца, который в 2008-2012 годах был президентом России, а с 2012-го – премьер-министром, не мог не сказываться на повседневной жизни его сына. Илья ходил на занятия в МГИМО в сопровождении двух охранников в штатском. В разговоре со знакомыми он называл их «ребятами». «Они, например, сопровождали его в институтскую столовую, но в этом вообще ничего удивительного не было – у нас училась девочка, с которой пятеро, а не двое охранников ходило», – вспоминает однокурсница Медведева-младшего.

По ее воспоминаниям, близкие друзья Ильи заклеивали камеры на телефонах и компьютерах, опасаясь, что за ними будут следить. «Девушка, за которой Илья ухаживал, жаловалась, что ее соцсети ломали – [видимо] чтобы проверить», – добавляет однокурсница Ильи.

С Медведевым-младшим невозможно было пойти в первое попавшееся кафе, вспоминают его друзья: существовал специальный список «проверенных» заведений. О планах выпить в баре или поужинать следовало каждый раз предупреждать заранее: чтобы сотрудники службы безопасности могли заранее осмотреть помещение – и одобрить его.

«Мы как-то пошли в бар в Питере – выходной день, популярное место, – вспоминает одну из совместных поездок однокурсник Ильи Медведева. – Когда мы туда пришли, бар был абсолютно пуст, а все камеры [наблюдения] – заклеены. Он [Илья] потом на всех нас забронировал целиком баню в центре Питера – и все расходы взял на себя, никто из нас вообще не скидывался».

В студенчестве Илья увлекался футболом, в который играл в команде МГИМО, винами, в которых хорошо разбирался, и инвестициями в новые технологии, которыми мечтал заниматься в будущем. Как и его отец в период своего президентства, Илья «много говорил про стартапы, инновационные штуки», вспоминает знакомый Медведева-младшего.

В МГИМО Илья Медведев ходил на дополнительные занятия в институтский бизнес-клуб, где учили, как воплотить проект – от идеи до первой прибыли.

Там Медведев-младший презентовал свою идею – летний сноубордический парк. «Он с друзьями хотел сделать систему аттракционов, чтобы можно было летом кататься на сноуборде: что-то типа серфинга. Судя по всему, у них ничего не получилось, и дальше идеи не пошло, потому что ничего такого в России нет», – рассказывает собеседник «Медузы».

По воспоминаниям знакомых, Медведев-младший очень старался быть «как все». «Мы с ним были две недели на военных сборах, специальность – переводчики. Илья жил с нами в казарме, ходил строем, маршировал, песни пел, изучал основы воинской подготовки», – рассказывает однокурсник сына бывшего премьер-министра.

«Это не типичный сын богатого родителя с выпендрежем – а такие у нас [в МГИМО] тоже были, – вспоминает еще один однокурсник Медведева. – Илья – пример адекватного чувака с понятным социальным положением. Когда у нас были дискуссии [о политике на лекциях], позиция Ильи, хоть и пророссийская, больше была похожа на [более либеральную] позицию отца до его отставки [с поста президента]».

Однако политика возникала только как тема для дискуссий на лекциях. В обычной жизни Илью Медведева она тогда не интересовала. «Он не был как сын Лукашенко, который бегает за батей с «калашом». С ним можно было поугорать, куда-то сходить поесть, пива выпить – легкий в общении, приятный чел. Достаточно свободно обсуждал разные темы, из него не перла проправительственная риторика, не было негатива к Западу или чего-то такого», – рассказывает «Медузе» однокурсник Ильи Медведева.

«Если бы больше было таких ребят, как Илья – способных, молодых, амбициозных, – была бы сменяемость власти, было бы все у нас [в стране] получше», – с восхищением вспоминает Медведева-младшего один из его однокурсников.

Три товарища

Ближе всего сын будущего премьера дружил с двумя своими одногруппниками: Иваном Коптенко-младшим (сыном экс-депутата Верховного Совета СССР Ивана Коптенко, которого издание «Проект» называло «нефтяником-фарцовщиком") и интеллектуалом Ильей Труфановым (сыном бизнесмена средней руки).

Труфанова одногруппники называют наиболее заметным из троицы. «Самый блестящий, самый остроумный и эрудированный», – описывает друга Ильи Медведева их бывший однокурсник.

Окончив бакалавриат и магистратуру МГИМО, Труфанов продолжил образование в Лондонском университете Queen Mary и Парижской Сорбонне; он одним из первых подписал в конце февраля 2022 года антивоенное письмо выпускников МГИМО. На его странице в LinkedIn (эта соцсеть была заблокирована в РФ еще в 2016-м) – ссылки на опубликованное в «Новой газете.Европа» заявление юристов в защиту муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по «статье о фейках».

Труфанов – выпускник обычной московской школы, адвокат-стажер в крупнейшей французской нефтегазовой компании Total Energies (Total). В старшей школе Труфанов стал встречаться со своей одноклассницей Яной Григорян. Их отношения, рассказывают трое знакомых Труфанова, были очень серьезными. «Они были в одной тусовке и собирались пожениться», – утверждает его однокурсник. Но позже Григорян выбрала другого Илью – Медведева.

По словам одногруппников Медведева и Труфанова, сын бывшего президента «увел у своего лучшего друга девушку» ближе к четвертому курсу – и дружба Труфанова и Медведева это испытание выдержала с трудом. «Я думаю, Труфанов это проглотил только потому, что понимал: на сына премьера обижаться нельзя», – рассказывает их общий знакомый.

Григорян и Медведев до сих пор вместе. Их отношения знакомый пары описывает как «настоящие": «Это не фейковая пара, они правда встречаются».

Друг семьи Алишер Усманов

«Я не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, – например, сферой технологий», – говорил Илья Медведев в 2016 году в интервью таблоиду «Московский комсомолец».

Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде «Газпрома» или банка ВТБ, а формально частную структуру.

"Я точно знаю, что Илья собирался работать в «Мэйл.ру». То ли его диплом, то ли одна из его научных работ была посвящена информационным технологиям», – рассказывает «Медузе» однокурсник Медведева-младшего (представители МГИМО не ответили на запрос авторов расследования по поводу тем научных работ Медведева).

Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в «Мэйл.ру», можно найти в попавших в сеть налоговых базах. В 2016 году, сразу после окончания бакалавриата, едва поступив в магистратуру МГИМО, Медведев начал работать в ООО «ВКонтакт», ежемесячно получая чуть больше 100 тысяч рублей. Через год он уволился, а спустя три года – начал работать в ООО «Мэйл ру», получая 226 тысяч рублей в месяц. Обе эти компании входят в состав корпорации VK; до 2021 года ее основным акционером был холдинг USM миллиардера Алишера Усманова.

«Илья там работал благодаря имени отца, просто так его точно не взяли бы», – считает источник «Медузы» и Настоящего Времени, близкий к правительству России. «Он во «ВКонтакте» занимался чем-то, связанным с юридической деятельностью», – неуверенно комментирует собеседник, близкий к «Мэйл.ру».

Два источника «Медузы» и Настоящего Времени, работавших в VK до 2021 года, знают, что сын Дмитрия Медведева «трудился в компании» – но ни один из них не смог назвать его должность. «Об этом внутри VK говорили еще пять лет назад, но на работе я его ни разу не видел», – рассказывает бывший топ-менеджер компании. «Я слышал, что он делает для нас какие-то проекты. Говорили, что он работал [в VK], но где и кем – мне узнать не удалось», – добавил бывший сотрудник VK.

Еще семеро бывших и действующих сотрудников VK сказали «Медузе» и Настоящему Времени, что «ни разу не встречали» Илью Медведева в офисе компании. «Такой фамилии – Илья Медведев – нигде не было», – рассказывает «Медузе» и Настоящему Времени бывший топ-менеджер компании. В VK на запрос авторов этого расследования не ответили.

При этом два источника «Медузы», до недавнего времени работавшие в VK, рассказали, что Медведев-младший дружит с директором по музыкальным проектам компании Константином Сидорковым. «Он такой главный шоумен и фронтмен – с Владимиром Владимировичем [Путиным] фотографировался, со всеми звездами эстрады, страницу [Дмитрия] Медведева во «ВКонтакте» делал», – говорит «Медузе» бывший сотрудник VK, знакомый с Сидорковым.

«Медведев-младший и Сидорков – близкие друзья на личном уровне, так что я допускаю, что у них могли быть совместные истории. У Кости были обширные партнерские проекты, ему вполне мог помочь человек с такой звучной фамилией», – рассказывает «Медузе» тот же бывший сотрудник VK. (Сидорков отказался общаться с авторами этого расследования и не ответил на прямой вопрос о сотрудничестве с Медведевым.)

Илья Медведев не только был сотрудником «VK», но и мог быть связан с другими проектами Усманова. На это может указывать такой эпизод, рассказанный авторам расследования бывшим однокурсником сына экс-премьера: «Мы с ним пару лет назад случайно столкнулись в Сити [в Москве], в башне «Империя». Я его спросил: «А ты чего тут делаешь?» Он ответил: «Да вот, работаю, инвестиции в IT».

Инвестором строительства башни была девелоперская компания Solvers Estate, связанная с Усмановым; в здании планировали разместить штаб-квартиру принадлежащей в то время Усманову компании «Мегафон».

Кроме того, в компании, близкой к Усманову после окончания университета работала девушка Ильи Медведева Яна Григорян. Согласно данным утечки из налоговой базы, она с 2019 года числилась сотрудницей ООО «Коркласс». Эта компания входит в «ИКС Холдинг», который принадлежит бизнес-партнеру Усманова Антону Черепенникову. «Коркласс» занимается программными разработками для «безопасных и умных городов», контрольный пакет акций компании принадлежит «дочке» государственного «Ростелекома».

То, что первой работой Ильи Медведева и его девушки оказались структуры, связанные с миллиардером Усмановым, – едва ли случайность. Бизнесмен близок семье Медведевых: еще в 2017 году оппозиционный политик Алексей Навальный в нашумевшем расследовании «Он вам не Димон» рассказывал, как в 2010-м Усманов подарил президенту Медведеву роскошный особняк в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке стоимостью 50 миллионов долларов (полтора миллиарда рублей по среднему курсу 2010-го).

Правила «Скалистого берега»

В сентябре 2018 года эстрадный конкурс «Новая волна» в Сочи завершился закрытой вечеринкой White Party, на которой в образе Верки Сердючки выступал народный артист Украины Андрей Данилко. В первом ряду у сцены танцевала жена премьер-министра России Светлана Медведева. На фотографиях государственного агентства ТАСС видно, что помимо охранников Медведеву на вечеринке сопровождала группа молодых людей: все они, включая охранников, в соответствии с дресс-кодом вечеринки были одеты в белое. В одном из юношей в белом таблоиды узнали Илью Медведева.

Илья Медведев приобнимал за плечи выпускницу института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Яну Григорян. За столиком вместе с ними сидели трое их друзей: однокурсник Медведева Иван Коптенко, его девушка и дочь бывшего подмосковного чиновника Кристина Хтей и выпускник юрфака МГУ, бывший одноклассник Ильи Владимир Федотов (компания выпивала под песню «Все будет хорошо» Верки Сердючки). Все они к этому моменту начали заниматься бизнесом – причем деловые партнеры друзей Медведева-младшего были напрямую связаны с Медведевым-старшим.

Так, юрист Владимир Федотов вместе с Максимом Зингаревичем в 2017 году стал совладельцем звукозаписывающего лейбла «Медиа группа Флава» ("Флава» – сообщество исполнителей хип-хопа, от английского flavour – вкус). Максим – сын предпринимателя Бориса Зингаревича, основателя лесопромышленной группы «Илим», где в 1990-е работал Дмитрий Медведев.

Зингаревич-младший читает рэп под псевдонимом Макс Картер и дружит с Медведевым-младшим во «ВКонтакте», но «Медиа группе Флава» это не помогло: успешным проект так и не стал, достижения у него весьма скромные. В 2017 году лейбл выпустил альбом DоroGo малоизвестного московского рэпера Жака-Энтони, а в 2021-м убытки компании составили полтора миллиона рублей, следует из данных реестра юридических лиц СПАРК.

Одновременно Владимир Федотов работал в компании «Арго арена» – «дочке» инвестиционной компании «Арго», принадлежащей Виталию Юсуфову – сыну бывшего спецпредставителя президента РФ по энергетике Игоря Юсуфова. «Арго арена» – генподрядчик строительства футбольного стадиона в инновационном центре «Сколково», идеологом которого был Дмитрий Медведев. Согласно проекту, «Арго арена» должна возвести две футбольные арены – большую и малую, спортивную школу, тренажерный зал, скалодром и прочую инфраструктуру, говорится на сайте компании. Стоимость проекта не разглашается, пресс-служба «Сколково» на момент публикации этого текста не ответила на вопрос об источниках финансирования этого проекта.

Семья Юсуфовых не чужая и Медведеву-младшему: как писал The Insider, в 2018 году Илья заработал три миллиона рублей в компании «Эм уай груп», которая принадлежит еще одному (младшему) сыну Игоря Юсуфова – Максиму. Вместе с с ним Илья учился в Московской экономической школе, а затем в МГИМО.

Другой друг Илья Медведева Иван Коптенко открыл свою первую и пока единственную компанию в 2016 году: она зарегистрирована в вилле «Черный лебедь» в Петровском парке Москвы, которая принадлежит структурам его отца, Ивана Коптенко-старшего (нефтяника и бывшего депутата Верховного совета России) и Михаила Барсукова (бывшего директора ФСБ).

Название компании Ивана Коптенко – ООО «МФТК» – может быть отсылкой к фамилиям тогдашних четырех лучших друзей: Медведева, Федотова, Труфанова и Коптенко – впрочем, подтверждения этой гипотезы у авторов расследования нет. До 2019 года гендиректором «МФТК» был Илья Труфанов, но позже он уехал из России. «МФТК», в числе прочего, занимается «торговлей пищевыми продуктами» и «подачей напитков».

Илью Медведева и его друзей объединяет любовь, как минимум, к одному напитку – вину. Яна Григорян, Иван Коптенко и его девушка Кристина Хтей – активные пользователи мобильного приложения для оценки и покупки вина Vivino. В приложении друзья подписаны друг на друга – и еще на два аккаунта. Один из них, доступ к которому закрыт, называется Il Vino 7. Его зарегистрировал некий Антон Белов. При этом Илья Медведев активен во «ВКонтакте» под псевдонимом Илья Белов; «Il» ("Ил") в названии «винного» аккаунта может быть отсылкой к первым буквам имени Илья.

Второй (на этот раз открытый) аккаунт, на который подписаны Григорян, Коптенко и Хтей, принадлежит Афанасию Медведеву – так звали прадеда Ильи Медведева. Выставляя оценки маркам вина, Афанасий Медведев сфотографировал большинство из них. В отражении бутылочного стекла можно увидеть молодого брюнета, на его руке – черный силиконовый браслет часов Apple Watch (такие же носит и Илья Медведев). Вина, которые снимал Афанасий Медведев, оценивала и Яна Григорян.

За четыре года Афанасий Медведев оценил более 70 вин. Среди них есть как относительно недорогие – за 20 евро (чуть больше тысячи рублей по курсу на август 2022 года), так и очень дорогие (4,6 тысячи евро за бутылку – более 270 тысяч рублей; например, французское красное сухое Petrus Pomerol урожая 2006-го). Иногда Медведев оставляет короткие рецензии. «Если бы у меня спросили, что такое вино», – емко охарактеризовал он бутылку Unico Reserva Especial (около тысячи евро – примерно 60 тысяч рублей).

Интерес к виноделию Илье, возможно, передался от отца: помимо производства собственного самогона бывший президент, предположительно, владеет виноградниками в Тоскане. Сын Дмитрия Медведева помогает отцу «развивать винодельческий бизнес в Краснодарском крае», утверждает знакомый Ильи. Об этом слышал и источник «Медузы» и Настоящего Времени среди российских сомелье. «Медведев-младший недавно заинтересовался виноделием», – пояснил собеседник.

Речь идет о винодельне «Скалистый берег», расположенной в Краснодарском крае рядом с Анапой. Газета «Собеседник» утверждала, что Дмитрий Медведев владеет ею через фонд своего однокурсника по юрфаку Ленинградского университета Илью Елисеева; об этом же говорится и в расследовании Навального «Он вам не Димон».

Без дружеской поддержки Илья не обходится: на винодельне «Скалистый берег» работает Кристина Хтей. Ради этой работы «она даже окончила курсы сомелье», рассказывает ее знакомый. Акционерное общество «Скалистый берег» указано в качестве места работы Хтей в утекших налоговых базах за 2019 год.

Кристина Хтей входит в «ближний круг» Ильи Медведева: в тусовку «ее ввел Федотов, с которым она вместе училась в МГУ», объясняет собеседник «Медузы» и Настоящего Времени, знакомый с Хтей.

Закадычные друзья Медведева проводят время не только на фестивалях в Сочи и винодельнях, но и в роскошной загородной резиденции на Рублевском шоссе.

Подарок от спецпредставителя

Участок Рублевского шоссе, к которому примыкает поселок «Горки-9», с обеих сторон обнесен шестиметровым железным забором. «Горки-9» – это президентская резиденция, которую Дмитрий Медведев сохранил при себе и в должности премьера, и в должности замглавы Совбеза. По Рублево-Успенскому шоссе от Кремля по пустой дороге до «Горок-9» можно добраться за 40 минут.

Именно в этой резиденции в апреле 2011 года президент России Медведев неожиданно подписал указ об увольнении спецпредставителя по энергетике Игоря Юсуфова, вместе с которым работал в «Газпроме» с начала нулевых (в его же компании «Эм Уай Груп» позже работал Медведев-младший).

Позже Юсуфов рассказывал «Ведомостям», что сам просил Медведева об отставке, поскольку «хотел заниматься новыми, собственными инвестпроектами». В том же интервью Юсуфов утверждал, что личных и деловых отношений с президентом у него нет: виделись они в основном на заседаниях совета директоров «Газпрома» и «никогда никаких коммерческих вопросов» не обсуждали.

Но, как выяснили Настоящее Время и «Медуза», Юсуфова с Дмитрием Медведевым связывают вполне коммерческие дела – связанные с домами в поселке «Сосны-15», который находится напротив резиденции бывшего премьера.

Сайты по продаже недвижимости отмечают выгодное расположение поселка «Сосны-15», «аккуратную стрижку кустов и газонов» и «ухоженность клумб». Все это «удачно дополняется наличием романтических беседок, удобных скамеек на уютных аллеях». «Изюминкой» поселка называют расположенное неподалеку устье реки Медвенка.

Ближайшая к поселку автобусная остановка – «Горки-2». Рядом – памятник воинам-землякам и заброшенный дом культуры. На другой стороне дороги, возле памятника, магазины: двухэтажная «Азбука вкуса», энотека, кулинарии. Здесь же расположен ресторан-отель «Дворянское гнездо"; его парковка заставлена люксовыми автомобилями.

В поселок «Сосны-15» ведут два входа: неприметный, но увешанный камерами наблюдения, и парадный – за кованым забором с замысловатыми узорами. Рядом с последним – шлагбаум и небольшой сруб, где сидят охранники. Когда к шлагбауму подъезжает такси или курьер, охрана оставляет их на внешней парковке. Внутрь не пускают никого. «Тут не пройти, тупик», – объясняет охранник корреспонденту.

Внутри поселка стоит трехэтажный дом площадью более полутора тысяч квадратных метров – с подземным этажом, каминным залом, бассейном, сауной, тренажерным залом и собственным участком леса, облагороженным ландшафтным дизайнером. Впервые этот дом появился в каталогах недвижимости в 2005 году. Тогда он стоил пять миллионов долларов, и газета «Коммерсант» называла его одним из самых дорогих коттеджей Подмосковья.

В 2009-м коттедж купила компания «Новоэнерго», связанная с Игорем Юсуфовым и его сыном Виталием. 7 апреля 2011 года, всего за сутки до увольнения Игоря Юсуфова с поста спецпредставителя президента, «Новоэнерго» продала дом компании «Техинпро». Сумма этой сделки не разглашалась (на вопросы «Медузы» и Настоящего Времени о сделке Игорь Юсуфов не ответил).

Именно на компанию «Техинпро» предположительно регистрируется недвижимость, которой пользуется сам Дмитрий Медведев. Так, компания была связана с домом в подмосковном поселке Знаменское, который, по версии Навального, Медведеву подарил Алишер Усманов (Навальный прямо называл этот подарок взяткой). Кроме того, «Техинпро» принадлежат земельные участки винодельни «Скалистый берег» (которой управляет Илья Медведев), а также 76% акций этой компании.

Как еще Юсуфов связан с Медведевым

В конце президентства Медведева «Техинпро» успела купить у компании, связанной с Юсуфовыми, еще два коттеджа в «Соснах-15»: они стоят рядом, но меньше по площади (1,2 тысячи и 640 квадратных метров). Четвертый дом в «Соснах-15» (площадью 985 квадратов), расположенный недалеко от трех других, «Техинпро» приобрела у Светланы Муцоевой, которую издание «Проект» называло возможной сестрой депутата Госдумы от «Единой России», участника списка Forbes Зелимхана Муцоева.

Общая площадь четырех коттеджей, которыми владеет «Техинпро» в «Соснах-15», составляет 13 тысяч квадратных метров – и сопоставима с двумя футбольными полями.

Как выяснили корреспонденты Настоящего Времени и «Медузы», одним из этих коттеджей может пользоваться единственный сын Дмитрия Медведева Илья. «Он действительно живет с родителями на Рублевке – либо в «Горках-9», либо в одном из домов рядом», – рассказывает собеседник «Медузы», близкий к российскому правительству.

Проверенные визитеры и святые угодники

О тех, кто бывал в коттеджах Медведевых, можно узнать из утечки базы данных медицинской лаборатории «Гемотест": на адреса домов в «Соснах» знакомые высокопоставленной семьи заказывали результаты своих тестов на коронавирус. Среди тех, кто указывал адрес дома № 33 в «Соснах-15», оказались повара, священнослужители, друзья семьи Медведевых и сына бывшего премьера. Это тот самый коттедж, который для структур Медведева купили у компаний, связанных с Юсуфовым.

Подробнее об утечке данных клиентов «Гемотеста»

Один из врачей, посещавший дом № 33 в «Соснах-15» в 2021 году, хорошо известен российской высокопоставленной партийной номенклатуре: это 65-летний специалист по восточной медицине, уроженец Китая Ван Вай-Чен, которого екатеринбургское издание «Новый день» называло «личным «Распутиным» бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Тулеев «ко всем этим восточным вещам относился достаточно серьезно», говорил источник издания. «Чен смог произвести на Амана впечатление – с тех пор всегда рядом. Он [Тулеев] даже однажды свел его с Медведевым, когда тот был президентом. Взяли Чена в одну из поездок, и он что-то колол Медведеву», – вспоминал собеседник «Нового дня».

Коттедж в «Соснах-15» при сдаче тестов на коронавирус весной 2022 года указали и главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения Владимир Крылов с женой.

Частными гостями в коттедже были также священнослужители: в начале ноября 2021 года, в середине марта 2022-го и, наконец, на протяжении всего апреля тесты на коронавирус для визита к Медведевым сдавала группа клириков Русской православной церкви. Самым почетным гостем из них был протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве.

Бывший алтарник отца Александра Меня и бывший приходской батюшка, Владимир Волгин получил назначение в храм напротив Кремля еще в 1990-х, при патриархе Алексии II. Вскоре ему «поручили ответственное послушание – строить патриаршую дачу», писал «Коммерсант» в 2007 году. «Однако «из-за хронической нехватки средств» отец Владимир с послушанием не справился и на какое-то время впал в патриаршую немилость», – отмечало издание.

Немилость не стоила отцу Владимиру Волгину карьеры: помимо храма напротив Кремля у него есть приходы в храме Трех Святителей при Управлении делами президента РФ в доме отдыха «Архангельское» (там еще с советского времени находятся дачи многих высокопоставленных силовиков и чиновников), и в храме Священномученика Антипы на Колымажном дворе недалеко от Кремля.

Отец Владимир Волгин – духовный наставник Светланы Медведевой, жены Дмитрия Медведева. Вместе с Медведевой Волгин появлялся на многих церковных мероприятиях, и своих отношений с высокопоставленной четой не скрывал даже в период президентства Дмитрия Медведева. «Мы с ней находимся в очень теплых духовных и человеческих отношениях, – рассказывал он об общении с Медведевой в интервью «Комсомольской правде» в 2008 году. – Мне радостно осознавать, что супруга избранного президента – человек высокой нравственности и крепкого, даже скажу, стратегического, ума».

За последние полтора года Волгин как минимум четырежды был в «Соснах-15», и всякий раз приезжал в сопровождении небольшой делегации священнослужителей разного уровня.

Несколько священников сдали тест на коронавирус прямо накануне Пасхи. С Волгиным тогда приехали клирик храма Святой Софии, старший алтарник того же храма Иван Грузинов, иерей Дмитрий Данилов, солист хора Николо-Угрешской семинарии Николай Колягин и руководитель управления по работе с госструктурами Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Павел Лебедев (сам он не стал рассказывать о своем посещении «Сосен-15», сославшись на то, что не хочет комментировать «данные, полученные незаконным путем"). Вместе с ними в «Сосны-15» приехала и жена Владимира Волгина, матушка Нина Волгина.

Отец Владимир, матушка Нина и другие клирики приезжали в поселок и в Рождественский пост, и в праздники, значимые именно для семьи Медведевых. Скажем, клирики храма Святой Софии побывали в «Соснах-15» накануне дня поминовения великомученика Димитрия Солунского в 2021 году, который приходится на 8 ноября. Этот святой считается покровителем Медведева.

Кто такой Димитрий Солунский и почему его любит Медведев

Та же группа клириков проводила время в Подмосковье спустя три недели после начала полномасштабной войны в Украине, накануне 15 марта 2022 года – дня рождения Светланы Медведевой. Пока к ним домой съезжалось духовенство, сам Дмитрий Медведев завел телеграм-канал, где вскоре принялся писать о «лютой русофобии», «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России».

Тогда же, в марте 2022-го, тест на коронавирус для визита к Медведевым сдала подруга их семьи Ирина Студенецкая. В 1990-е Студенецкая и ее муж, петербургский бизнесмен Александр Студенецкий, жили рядом с Медведевыми в Купчино, а в начале нулевых одновременно с ними переехали в Москву. Александр устроился в «Газпром», Ирина работает в структурах ВТБ.

Помимо этого, тесты на коронавирус для посещения Медведевых сдавали предприниматель Никита Кондрушенко, которого СМИ называют «отцом петербургского гламура» (приезжал в феврале 2022-го, сдав тест за два дня до вторжения российских войск в Украину), а также двоюродный брат бывшего премьера Андрей Медведев – он собирался гостить у родственников накануне Нового года.

Часто в коттеджах, принадлежащих компании «Техинпро», появлялись и друзья Ильи Медведева. Среди них девушка Ильи Медведева Яна Григорян, его бывший однокурсник Иван Коптенко, девушка Коптенко Кристина Хтей и Владимир Федотов. В декабре, через несколько дней после сдачи теста, Федотов заказывал еду в один из коттеджей в «Соснах-15», которым владеет компания «Техинпро», свидетельствуют данные утечки клиентов «Яндекс.Еды». В тот же дом в январе 2022-го заказывала еду Юлия Рахманова – сотрудница ФСО, совмещающая эту работу с занятиями ландшафтным дизайном. В телефонных книжках, загруженных в приложение GetContact, ее номер записан как «Юля агроном» и «Юля работа Медведев».

Девушка Ильи Медведева Яна Григорян, в свою очередь, заказывала еду из ближайшего к «Соснам-15» магазина «Азбука вкуса».

Партия вина

В конце июня 2022 года, в разгар войны, прежде не слишком публичный и не проявлявший политических амбиций любитель дорогого вина Илья Медведев вдруг предстал в неожиданном качестве: он стал членом партии «Единая Россия» (рукой в часах Apple Watch приняв партийный билет у генсека Андрея Турчака).

Событие получилось более чем символичным: Илья – сын председателя партии и замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, старого соратника Путина, Андрей Турчак – сын бывшего заместителя Путина Анатолия Турчака.

Торжественное вручение партбилета состоялось через две недели после того, как в телеграм-каналах и украинских СМИ разлетелся слух о том, что у сына замглавы Совбеза аннулировали визу, по которой он якобы жил в США. Независимого подтверждения этим сведениям с тех пор не нашлось, но спустя два дня Дмитрий Медведев разразился гневным постом о том, как Запад незаконно наказывает родственников российских чиновников – и сравнил этот подход с принципами работы итальянской мафии.

Несмотря на то, что в саму историю про американскую визу Медведева однопартийцы, опрошенные «Медузой» и Настоящим Временем, скорее, не верят, публичное вручение партбилета в неофициальных беседах они объясняют именно необходимостью опровергнуть опасные сплетни: мол, заместителю председателя Совбеза «надо было показать, что верно служит Родине и режиму» не только он сам, но и его сын.

Известна как минимум еще одна история, когда Дмитрий Медведев привлек близкого человека, чтобы публично ответить на слухи, обсуждаемые в СМИ и соцсетях. Летом 2022 года, после публикации центра «Досье» о том, что Светлана Медведева якобы ушла от мужа, Медведев выложил видеоролик, где они с женой поздравляют россиян с днем любви, семьи и верности.

Как бы то ни было, четкого плана партийной работы у молодого политика Ильи Медведева на момент прихода в «Единую Россию» явно не было. В своей благодарственной речи в день вступления в партию он одновременно пообещал заниматься и здравоохранением, и образованием, и детским спортом, и «цифровой трансформацией».

Спустя два месяца конкретики о деятельности Медведева-младшего в «Единой России» не прибавилось. Два собеседника «Медузы» и Настоящего Времени в «партии власти» (точно так же, как и собеседники из Mail.ru, где работал сын бывшего премьера) сказали, что на общих мероприятиях Илью не видели и чем он занят в «Единой России», им неизвестно. Заместитель генсека «Единой России» Дарья Лантратова в ответ на вопрос о деятельности Медведева-младшего в партии заявила «Медузе» и «Настоящему времени», что «пока о проектах в партии говорить рано» и «Илья Медведев еще думает».

Илью Медведева в партию «вступил» его отец, и это «большая ошибка», уверен собеседник «Медузы» и Настоящего Времени, близкий к правительству России. «Медведев-младший в политике ничего не понимает, – разъясняет он, – а любому бизнесу, которым он хочет заниматься, партия сейчас только повредит».

Сам Дмитрий Медведев не часто публично высказывался о своем сыне и его жизни. В одном из интервью «Комсомольской правде» в 2020 году бывший президент так говорил об Илье:

Он взрослый человек уже. <...> Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи – стартапами. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди.

Илья Медведев не ответил на вопросы корреспондентов Настоящего Времени и «Медузы». Так же поступили Илья Труфанов, Яна Григорян, Владимир Федотов, Иван Коптенко и Игорь Юсуфов. Отец Ильи Медведева, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не предоставил ответа на вопросы, отправленные его помощнику Олегу Осипову. Наталья Тимакова, которая была пресс-секретарем Дмитрия Медведева в период передачи коттеджей в «Соснах-15» компании «Техинпро», от комментариев отказалась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».