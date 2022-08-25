Пассажир автобуса незаметно вез из Беларуси в Польшу 55 тысяч евро

Пассажир автобуса незаметно вез из Беларуси в Польшу 55 тысяч евро1
- 25.08.2022, 15:02
Но их все равно нашли.
На погранпереходе «Бобровники» польские таможенники проверяли автобус из Беларуси и дошли до багажа одного из пассажиров. Там обнаружилась приличная сумма денег, которую никто не задекларировал, сообщают польские пограничники.
В багаже мужчины нашли 54 480 евро, которые мужчина пытался нелегально переправить в Польшу.
Сумму свыше 10 тысяч евро (а также эквивалент этой суммы в других валютах) обязательно нужно декларировать при въезде в ЕС или выезде. Пассажир этого не сделал и получил штраф в 15 тысяч злотых — примерно 3150 евро по текущему курсу.