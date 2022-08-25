Пассажир автобуса незаметно вез из Беларуси в Польшу 55 тысяч евро 1 25.08.2022, 15:02

Но их все равно нашли.

На погранпереходе «Бобровники» польские таможенники проверяли автобус из Беларуси и дошли до багажа одного из пассажиров. Там обнаружилась приличная сумма денег, которую никто не задекларировал, сообщают польские пограничники.

В багаже мужчины нашли 54 480 евро, которые мужчина пытался нелегально переправить в Польшу.

Сумму свыше 10 тысяч евро (а также эквивалент этой суммы в других валютах) обязательно нужно декларировать при въезде в ЕС или выезде. Пассажир этого не сделал и получил штраф в 15 тысяч злотых — примерно 3150 евро по текущему курсу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».