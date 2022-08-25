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Пассажир автобуса незаметно вез из Беларуси в Польшу 55 тысяч евро

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  • 25.08.2022, 15:02
Пассажир автобуса незаметно вез из Беларуси в Польшу 55 тысяч евро

Но их все равно нашли.

На погранпереходе «Бобровники» польские таможенники проверяли автобус из Беларуси и дошли до багажа одного из пассажиров. Там обнаружилась приличная сумма денег, которую никто не задекларировал, сообщают польские пограничники.

В багаже мужчины нашли 54 480 евро, которые мужчина пытался нелегально переправить в Польшу.

Сумму свыше 10 тысяч евро (а также эквивалент этой суммы в других валютах) обязательно нужно декларировать при въезде в ЕС или выезде. Пассажир этого не сделал и получил штраф в 15 тысяч злотых — примерно 3150 евро по текущему курсу.

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