В Техасе на дне реки нашли следы гигантского динозавра 1 25.08.2022, 15:04

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Если бы не засуха, их бы не увидели.

В государственном парке «Долина динозавров» в Техасе обнаружили новые следы одного из древних ящеров возрастом 113 миллионов лет. Палеонтологи опубликовали в соцсетях видео, на котором видны треугольные отпечатки с когтями в окаменевшем русле. Находка стала возможна только благодаря сильнейшей засухе, которая заставила почти полностью исчезнуть местную реку и еще десятки водоемов в США этим летом, пишет NBC news.

Река Пэлюкси, проходящая через территорию государственного парка, в последние две недели сильно обмелела, а затем и высохла полностью на большинстве участков. Сотрудники организации, работающей в парке, сняли крупным планом и показали проявившиеся огромные следы.

В комментарии к видео уточняется: «Обычно они находятся под водой и илом». Именно это, по словам экспертов, защищало отпечатки от выветривания и эрозии миллионы лет.

Когда ученые расчистили осадок, стали отчетливо видны также следы когтей, когда-то вдавленных в породу огромным весом животного. Специалисты установили, что следы на дне Пэлюкси оставил акрокантозавр высотой 4,5 метра и весом 7 тонн. Это был хищник с высокими шипами вдоль позвоночника, живший на территории современных США в нижнемеловой период.

Пресс-служба Департамента парков и дикой природы Техаса, однако, заявляет, что неизвестно, сколько еще следы будут видны. По данным службы мониторинга засухи США, экстремальные условия, от которых страдает сейчас округ Сомервелл, вскоре должны смениться дождями. Поэтому путь, проложенный акрокантозавром, вскоре снова может скрыться под водой.

В парке существуют и другие дорожки следов — почти столетие назад в районе были найдены следы теропод, а позже и отчетливые отпечатки гораздо более крупного завропосейдона. Некоторые из них видны с берегов, но есть такие, которые обнажаются только при низком уровне воды.

Ранее в США служба мониторинга сообщала, что в 2022 году засуха бьет рекорды как по обмелению водоемов, так и по разрушительности для деревьев и урожая.

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